Нидерландия: Раздвоена между либералното и традиционното

Н идерландия дълго бе образец за либерални разбирания, но редица проблеми разединяват обществото. "Тук идват хора от други култури, които не искат нашия начин на живот. Защо не се връщат обратно?", питат се някои, съобщи Deutsche Welle.

Волендам – малкото градче северно от Амстердам – е пълно с контрасти. Живописни фасади, красива крайбрежна улица, туристи от цял свят – и същевременно бастион на десните партии. На парламентарните избори през ноември 2023 година над 45 процента от местните хора са гласували именно за тях, пише АРД.

Един от тях е търговецът на риба Яп Шилдер, който казва пред германската обществена медия, че хората в градчето са трудолюбиви, стават рано и се трудят усърдно. Шилдер изпитва гордост от реда и католическите ценности в градчето, но щом стане дума за миграция или за обществено многообразие, веднага настръхва. „Тук идват хора от други култури, които не възприемат нашия начин на живот. Ако е така, защо не се върнат там, откъдето са дошли“, пита Яп.

Политическите настроения се променят

Този вид отношение оказва сериозно влияние и върху политическите дебати в Нидерландия, посочва АРД. Само преди няколко месеца завоят надясно изглеждаше неизбежен. Партията на свободата на Герт Вилдерс спечели убедително парламентарните избори през 2023, а допитванията сочеха, че тя се ползва с 30 процента подкрепа.

Междувременно обаче картината е друга: според сегашните проучвания крайнодясната партия има само 19,2 процента подкрепа, а центристките партии са увеличили показателите си. Социалдемократите и Зелените получават заедно 18,3 на сто, либерално-консервативната Народна партия за свобода и демокрация има 15,4%, а християндемократите – 13,6 процента. Заедно те биха могли да сформират стабилно мнозинство, пише германската обществена медия.

До момента Вилдерс не е извлякъл дивиденти от оттеглянето си от правителството в началото на юни. Предсрочни избори предстоят на 29 октомври. А политическите настроения остават типично нидерландски: нестабилни, трудно за анализ и в процес на постоянна промяна.

„Чувствам Нидерландия като моя родина“

Яп Шилдер от Волендам е против чужденците, но реалността на Париса Сарвари, която живее в Амстердам, е съвсем друга. Тя живее в квартал с небостъргачи, построен през 1970-те години и приютяващ около 100 000 души. Близо 80% от тях имат мигрантски произход. Бели нидерландци почти не се срещат, контактите между кореняците и пришълците са изключение.