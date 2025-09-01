Свят

Нидерландия: Раздвоена между либералното и традиционното

Нидерландия дълго бе образец за либерални разбирания, но редица проблеми разединяват обществото

1 септември 2025, 06:20
Нидерландия: Раздвоена между либералното и традиционното
Източник: iStock

Н идерландия дълго бе образец за либерални разбирания, но редица проблеми разединяват обществото. "Тук идват хора от други култури, които не искат нашия начин на живот. Защо не се връщат обратно?", питат се някои, съобщи Deutsche Welle.

Волендам – малкото градче северно от Амстердам – е пълно с контрасти. Живописни фасади, красива крайбрежна улица, туристи от цял свят – и същевременно бастион на десните партии. На парламентарните избори през ноември 2023 година над 45 процента от местните хора са гласували именно за тях, пише АРД.

Един от тях е търговецът на риба Яп Шилдер, който казва пред германската обществена медия, че хората в градчето са трудолюбиви, стават рано и се трудят усърдно. Шилдер изпитва гордост от реда и католическите ценности в градчето, но щом стане дума за миграция или за обществено многообразие, веднага настръхва. „Тук идват хора от други култури, които не възприемат нашия начин на живот. Ако е така, защо не се върнат там, откъдето са дошли“, пита Яп.

Политическите настроения се променят

Този вид отношение оказва сериозно влияние и върху политическите дебати в Нидерландия, посочва АРД. Само преди няколко месеца завоят надясно изглеждаше неизбежен. Партията на свободата на Герт Вилдерс спечели убедително парламентарните избори през 2023, а допитванията сочеха, че тя се ползва с 30 процента подкрепа.

Междувременно обаче картината е друга: според сегашните проучвания крайнодясната партия има само 19,2 процента подкрепа, а центристките партии са увеличили показателите си. Социалдемократите и Зелените получават заедно 18,3 на сто, либерално-консервативната Народна партия за свобода и демокрация има 15,4%, а християндемократите – 13,6 процента. Заедно те биха могли да сформират стабилно мнозинство, пише германската обществена медия.

До момента Вилдерс не е извлякъл дивиденти от оттеглянето си от правителството в началото на юни. Предсрочни избори предстоят на 29 октомври. А политическите настроения остават типично нидерландски: нестабилни, трудно за анализ и в процес на постоянна промяна.

„Чувствам Нидерландия като моя родина“

Яп Шилдер от Волендам е против чужденците, но реалността на Париса Сарвари, която живее в Амстердам, е съвсем друга. Тя живее в квартал с небостъргачи, построен през 1970-те години и приютяващ около 100 000 души. Близо 80% от тях имат мигрантски произход. Бели нидерландци почти не се срещат, контактите между кореняците и пришълците са изключение.

Източник: Deutsche Welle    
Нидерландия Политически промени Миграция Десен завой Герт Вилдерс Либерализъм Обществено разединение Волендам Центристки партии Културни различия
Последвайте ни

По темата

Земетресение край Сливен

Земетресение край Сливен

Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност

Проучване: Украинците искат прекратяване на огъня, но с гаранции за сигурност

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

ГДБОП: Има увеличение на киберпрестъпленията, извършени с помощта на ИИ

Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света

Странното изчезване на Майкъл Рокфелер - мистерия, която и днес вълнува света

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Най-честите признаци на отравяне при кучетата

Най-честите признаци на отравяне при кучетата

dogsandcats.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 14 часа
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 11 часа
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 8 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 10 часа

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Преди среща с Путин и Си: Ким Чен-ун инспектира производствена линия за ракети

Преди среща с Путин и Си: Ким Чен-ун инспектира производствена линия за ракети

Свят Преди 23 минути

Северна Корея е изпратила войници, артилерийски боеприпаси и ракети в Русия, за да подкрепи Москва във войната ѝ срещу Украйна

Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

Си Цзинпин разкритикува "манталитета от Студената война"

Свят Преди 56 минути

Той призова също така за запазване на международната система, центрирана около ООН

<p>1 септември: Училището на ужасите &ndash; кошмарът в Беслан</p>

1 септември: Училището на ужасите – кошмарът в Беслан

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се случва на този ден в историята

<p>☀️ Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31&deg;&nbsp;</p>

Понеделник ни посреща със слънце и температури до 31°

България Преди 1 час

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Технологии Преди 1 час

Обновлението тази година е малко по-различно

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Мащабна акция на Крит: Арестуваха 48 души за наркотрафик и оръжия

Свят Преди 9 часа

Сред задържаните са полицейски служител и двама военнослужещи

<p>Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си</p>

Новият геополитически триъгълник: Как унижението от Тръмп тласна Моди към Путин и Си

Свят Преди 10 часа

Нарендра Моди се почувства публично засрамен от най-могъщия човек на планетата

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Си Цзинпин и Путин демонстрираха единство на срещата на върха в Китай

Свят Преди 11 часа

Путин ще остане в Китай за няколко дни и ще присъства на военен парад на 3 септември в китайската столица Пекин

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Мерц: Войната в Украйна ще продължи дълго, Русия не се отказва

Свят Преди 11 часа

"Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, каза Мерц в интервю

Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски

Почина големият поет и преводач Кирил Кадийски

България Преди 12 часа

Това съобщи професорът от Софийския университет Людмил Димитров

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

Свят Преди 13 часа

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, съобщи, че руски дронове са атакували четири енергийни съоръжения в Одеска област през нощта

<p>Ето какво ще бъде времето през септември</p>

От 5 до 36 градуса през септември: Очакваме повече слънце, по-малко дъжд

България Преди 13 часа

Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

Турски гражданин почина на границата между България и Турция след забавяне на линейка

България Преди 15 часа

Линейката е чакала около 20 минути, докато властите обсъждали разрешението за влизане

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Кремъл: Европа възпрепятства усилията на Тръмп за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 15 часа

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна

Президентът Радев изкачи Черни връх за 130 години туризъм у нас (СНИМКИ)

Президентът Радев изкачи Черни връх за 130 години туризъм у нас (СНИМКИ)

България Преди 15 часа

Държавният глава беше посрещнат пред хижа "Алеко" от хор "Планинска песен", след което пое към върха.

<p>Ключова среща: Ердоган и Си Дзинпин чертаят бъдещето на Изтока</p>

Среща на върха: Ердоган разговаря със Си Цзинпин преди форума на ШОС в Тянцзин

Свят Преди 16 часа

Двамата лидери са обсъдили редица въпроси и са оценили икономическото сътрудничество между Турция и Китай

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Хороскопът за СЕПТЕМВРИ 2025: Месец на промени, нови начала и изпитания в отношенията

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 септември, понеделник

Edna.bg

Рекордна сделка! Ливърпул договори Александър Исак

Gong.bg

Юго Екитике с първа повиквателна за Франция

Gong.bg

Църквата чества Симеоновден

Nova.bg

Защо краят на войната в Газа не е близо

Nova.bg