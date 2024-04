Най-възрастният мъж в света почина на 114-годишна възраст

В енецуелецът Хуан Висенте Перес Мора, който през 2022 г. стана най-възрастният мъж в света според Световните рекорди на Гинес, почина на 114-годишна възраст, предаде АФП, позовавайки се на властите и семейството му.

"Хуан Висенте Перес Мора влезе във вечността на 114 години. Този мъж, родом от Ел Кобре, донесе на Венецуела рекорд за дълголетие, присъден от Световните рекорди на Гинес", каза президентът Николас Мадуро в социалната мрежа Екс, известна преди като Туитър.

Venezuelan Juan Vicente Perez Mora, certified by Guinness World Records as the oldest man in the world, died at the age of 114.



