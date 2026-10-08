„Най-опасните от опасните“: Защо САЩ не могат да затворят Гуантанамо след 25 години

През 25-та година от съществуването на затвора на Пентагона в Гуантанамо там вече има само 15 затворници.

Затворът остава отворен заради забрана на Конгреса.

Поддържането му е изключително скъпо.

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През 25-та година от съществуването на затвора на Пентагона в Гуантанамо там вече има само 15 затворници. В миналото обаче съоръжението е задържало стотици мъже, пленени от американските сили и техните съюзници по време на войната срещу тероризма.

Президентът Джордж У. Буш го откри и напълни със затворници. Президентът Барак Обама се опита да го закрие, но не успя. Президентът Доналд Дж. Тръмп заяви, че ще го напълни с „лоши типове“, но не го направи. А президентът Джо Байдън каза, че иска да довърши започнатото от Обама, но няма да успее.

Докато Конгресът не отмени забраната за прехвърляне на затворници от Гуантанамо на територията на САЩ, скъпата операция извън континенталната част на страната може да продължи още години, докато и последният задържан не почине.

Източник: БТА

Кои са затворниците в Гуантанамо сега?

15-те останали затворници са на възраст между 45 и 63 години. Те са от Афганистан, Индонезия, Ирак, Либия, Пакистан, Саудитска Арабия, Сомалия и Йемен. Един от тях е апатрид от народа рохингя, а друг е палестинец.

Всички с изключение на трима са били прехвърлени в Гуантанамо от секретната задгранична мрежа от затвори на ЦРУ, където администрацията на Буш държеше хората, които смяташе за „най-опасните от опасните“, до 2006 г.

Петима са обвиняеми по делото за атентатите от 11 септември, сред които е Халид Шейх Мохамед, обвинен в планирането на нападенията. Един е саудитец, обвинен в организирането на бомбения атентат срещу американския боен кораб „Коул“ през 2000 г., при който загинаха 17 американски моряци. Това са дела, по които може да бъде постановена смъртна присъда, но те никога не са стигали до съдебен процес.

Най-дълго задържаният затворник е Али Хамза ал-Бахлул, който е доведен от Афганистан в базата в деня на откриването на затвора, четири месеца след атентатите от 11 септември 2001 г. Той е единственият затворник, който в момента излежава доживотна присъда.

В първите години на операцията сред най-младите затворници е имало и тийнейджъри. Днес най-младият е Уалид бин Аташ, на 45 години, обвиняем по делото за 11 септември, който е постигнал споразумение да се признае за виновен в замяна на доживотен затвор, вместо да бъде изправен пред процес, на който може да получи смъртна присъда.

Най-възрастният е Абд ал-Хади ал-Ираки, на 63 години, който е и най-тежко физически увреденият затворник в Гуантанамо. Той е осъден за извършване на военни престъпления в Афганистан по време на войната през 2003-2004 г.

Затворът е използван изключително за заподозрени членове на „Ал Кайда“ и талибаните или техни сътрудници. Сред задържаните никога не е имало жени или американски граждани.

Няма да закрият Гуантанамо и през 2011 г.

Защо нито един президент не го е закрил?

Конгресът не позволява това.

Всяка година той приема законодателство, което забранява прехвърлянето на който и да е задържан от Гуантанамо на територията на САЩ, независимо от причината.

Администрацията на Обама обаче стигна до извода, че не може да освободи всички затворници и че за да бъде закрит затворът, поне част от тях ще трябва да бъдат държани в САЩ при условия, подобни на тези в Гуантанамо.

Освен това ЦРУ вероятно би се противопоставило на прехвърлянето в трети страни на свои бивши затворници, които знаят секретна информация, свързана със задържането им, например самоличността на хората, за които твърдят, че са ги измъчвали.

Засега американските разузнавателни служби следят всичките им комуникации, за да се уверят, че те не разкриват държавни тайни.

Източник: Getty Images

Знаем ли колко струва всичко това?

Не точно.

Последното цялостно изследване на разходите за поддържане на затвора, извършено от „Ню Йорк таймс“ през 2019 г., оценява сумата на над 13 милиона долара годишно за всеки затворник. По-голямата част от средствата са били за съдебните процедури и персонала на затвора.

По това време там е имало 40 затворници и 1800 американски военнослужещи от Пентагона.

Ако се използва същият разчет, през 2025 г. задържането на всеки затворник там би струвало 36 милиона долара.

Оперативните разходи обаче са се променили. Пентагонът е намалил персонала с повече от половината и е наел повече контрактори, които може да са по-скъпи от военнослужещите, изпращани на деветмесечни командировки.

Процесите във военния съд са стрували стотици милиони долари за заплати, инфраструктура и транспорт. От 2019 г. Службата за военни комисии е добавила две нови съдебни зали, нови офиси и временни жилища, повече адвокати, повече служители по сигурността и повече контрактори.

Все по-често разходите за съдебните процедури се определят като държавна тайна, свързана с националната сигурност, и не подлежат на обществен контрол. Все пак от време на време се появяват отделни данни. Прокурорите са платили на съдебен психиатър 1,4 милиона долара за консултантски услуги по делото за атентатите от 11 септември.

Виновни ли са изтезанията на ЦРУ?

Те са един от факторите.

Ако някои от тези затворници бяха отведени директно в САЩ скоро след залавянето им, те щяха да бъдат под федерална юрисдикция и вероятно вече щяха да са изправени пред съд в американски съдилища.

Вместо това 12 от последните 15 затворници са били държани в задгранични „черни обекти“ на ЦРУ, където са били изолирани от външния свят и разпитвани чрез симулирано удавяне, побои, лишаване от сън и години изолация.

Заради извършеното срещу тях и мястото, където то се е случило, администрацията на Буш решава мъжете да бъдат съдени в нов съд за дела, свързани с националната сигурност, създаден в Гуантанамо.

Процесите са блокирани на етап предварителни заседания, при два от тях вече повече от десетилетие. Те се съсредоточават върху последиците от изтезанията, върху това колко информация за тях могат да получат адвокатите на затворниците и обществеността, както и върху опитите делата да бъдат прекратени именно заради извършените изтезания.

Здравословното състояние на останалите задържани се влошава както физически, така и психически, а адвокатите обвиняват за това продължителната им изолация и насилието, на което са били подложени.

Някои имат мозъчни увреждания и разстройства в резултат на побои и лишаване от сън. Други са с увредена храносмилателна система вследствие на сексуално насилие, включващо използване на предмети през ректума.

Конгресът финансира изграждането на нова медицинска клиника в базата на стойност 435 милиона долара.

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Могат ли да бъдат освободени още затворници?

Трима от 15-те затворници са определени за освобождаване, ако Държавният департамент успее да намери държави, които да ги приемат и да следят дейността им. Това са апатридът рохингя, сомалиец и либиец.

Други трима затворници, които никога не са били обвинявани, всички бивши затворници на ЦРУ, не са получили разрешение за освобождаване, но периодично случаите им се преразглеждат. Един от тях е афганистанец, когото лидерите на талибаните искат да бъде репатриран.

Като част от споразумението за признаване на вина иракският затворник с увреждания също може да изтърпи присъдата си, която изтича през 2032 г., под надзора на съюзник на САЩ, който може да се грижи по-добре за него.

Държавният департамент има план да го изпрати в затвор в Багдад. Той обаче съди правителството, за да спре прехвърлянето.

Адвокатите му твърдят, че иракските затвори са нехуманни, което би нарушило задълженията на САЩ да не изпращат принудително човек в страна, където той може да бъде подложен на насилие. Те също така посочват, че Ирак няма капацитет да му осигури адекватни медицински грижи, условие, залегнало в споразумението му за признаване на вина.

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Коя администрация е освободила най-много затворници?

Администрацията на Джордж У. Буш е изпратила около 780 мъже и момчета в Гуантанамо и е освободила около 540 от тях през първите години на операцията. ЦРУ е изпратило последния затворник там през 2008 г. Нито една следваща администрация не е изпращала задържани в Гуантанамо.

Администрацията на Обама е освободила още 200 души. Много от тях са били преселени в трети държави, тъй като родните им страни са били твърде нестабилни, за да им помогнат да се върнат към нормален живот или да следят дейността им.

Въпреки че преди първото си избиране Тръмп водеше кампания с обещанието да напълни затвора, неговата администрация не изпрати никого там. Тя освободи един затворник, саудитец, който беше репатриран в Саудитска Арабия, за да изтърпи присъдата си за военни престъпления там.

Администрацията на Байдън освободи 25 затворници, около половината от които бяха репатрирани, като повечето освобождавания бяха извършени в последните дни от мандата му.