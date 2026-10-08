Свят

„Най-опасните от опасните“: Защо САЩ не могат да затворят Гуантанамо след 25 години

Конгресът забранява прехвърлянето на затворници от базата на американска територия

8 октомври 2026, 10:09
„Най-опасните от опасните“: Защо САЩ не могат да затворят Гуантанамо след 25 години
Източник: iStock/Getty Images
  • През 25-та година от съществуването на затвора на Пентагона в Гуантанамо там вече има само 15 затворници. 
  • Затворът остава отворен заради забрана на Конгреса.
  • Поддържането му е изключително скъпо.

САЩ разясниха кой никога няма да напусне Гуантанамо

През 25-та година от съществуването на затвора на Пентагона в Гуантанамо там вече има само 15 затворници. В миналото обаче съоръжението е задържало стотици мъже, пленени от американските сили и техните съюзници по време на войната срещу тероризма.

Президентът Джордж У. Буш го откри и напълни със затворници. Президентът Барак Обама се опита да го закрие, но не успя. Президентът Доналд Дж. Тръмп заяви, че ще го напълни с „лоши типове“, но не го направи. А президентът Джо Байдън каза, че иска да довърши започнатото от Обама, но няма да успее.

Докато Конгресът не отмени забраната за прехвърляне на затворници от Гуантанамо на територията на САЩ, скъпата операция извън континенталната част на страната може да продължи още години, докато и последният задържан не почине.

Източник: БТА
  • Кои са затворниците в Гуантанамо сега?

15-те останали затворници са на възраст между 45 и 63 години. Те са от Афганистан, Индонезия, Ирак, Либия, Пакистан, Саудитска Арабия, Сомалия и Йемен. Един от тях е апатрид от народа рохингя, а друг е палестинец.

Всички с изключение на трима са били прехвърлени в Гуантанамо от секретната задгранична мрежа от затвори на ЦРУ, където администрацията на Буш държеше хората, които смяташе за „най-опасните от опасните“, до 2006 г.

Петима са обвиняеми по делото за атентатите от 11 септември, сред които е Халид Шейх Мохамед, обвинен в планирането на нападенията. Един е саудитец, обвинен в организирането на бомбения атентат срещу американския боен кораб „Коул“ през 2000 г., при който загинаха 17 американски моряци. Това са дела, по които може да бъде постановена смъртна присъда, но те никога не са стигали до съдебен процес.

Най-дълго задържаният затворник е Али Хамза ал-Бахлул, който е доведен от Афганистан в базата в деня на откриването на затвора, четири месеца след атентатите от 11 септември 2001 г. Той е единственият затворник, който в момента излежава доживотна присъда.

В първите години на операцията сред най-младите затворници е имало и тийнейджъри. Днес най-младият е Уалид бин Аташ, на 45 години, обвиняем по делото за 11 септември, който е постигнал споразумение да се признае за виновен в замяна на доживотен затвор, вместо да бъде изправен пред процес, на който може да получи смъртна присъда.

Най-възрастният е Абд ал-Хади ал-Ираки, на 63 години, който е и най-тежко физически увреденият затворник в Гуантанамо. Той е осъден за извършване на военни престъпления в Афганистан по време на войната през 2003-2004 г.

Затворът е използван изключително за заподозрени членове на „Ал Кайда“ и талибаните или техни сътрудници. Сред задържаните никога не е имало жени или американски граждани.

Няма да закрият Гуантанамо и през 2011 г.

  • Защо нито един президент не го е закрил?

Конгресът не позволява това.

Всяка година той приема законодателство, което забранява прехвърлянето на който и да е задържан от Гуантанамо на територията на САЩ, независимо от причината.

Администрацията на Обама обаче стигна до извода, че не може да освободи всички затворници и че за да бъде закрит затворът, поне част от тях ще трябва да бъдат държани в САЩ при условия, подобни на тези в Гуантанамо.

Освен това ЦРУ вероятно би се противопоставило на прехвърлянето в трети страни на свои бивши затворници, които знаят секретна информация, свързана със задържането им, например самоличността на хората, за които твърдят, че са ги измъчвали.

Засега американските разузнавателни служби следят всичките им комуникации, за да се уверят, че те не разкриват държавни тайни.

Източник: Getty Images
  • Знаем ли колко струва всичко това?

Не точно.

Последното цялостно изследване на разходите за поддържане на затвора, извършено от „Ню Йорк таймс“ през 2019 г., оценява сумата на над 13 милиона долара годишно за всеки затворник. По-голямата част от средствата са били за съдебните процедури и персонала на затвора.

По това време там е имало 40 затворници и 1800 американски военнослужещи от Пентагона.

Ако се използва същият разчет, през 2025 г. задържането на всеки затворник там би струвало 36 милиона долара.

Оперативните разходи обаче са се променили. Пентагонът е намалил персонала с повече от половината и е наел повече контрактори, които може да са по-скъпи от военнослужещите, изпращани на деветмесечни командировки.

Процесите във военния съд са стрували стотици милиони долари за заплати, инфраструктура и транспорт. От 2019 г. Службата за военни комисии е добавила две нови съдебни зали, нови офиси и временни жилища, повече адвокати, повече служители по сигурността и повече контрактори.

Все по-често разходите за съдебните процедури се определят като държавна тайна, свързана с националната сигурност, и не подлежат на обществен контрол. Все пак от време на време се появяват отделни данни. Прокурорите са платили на съдебен психиатър 1,4 милиона долара за консултантски услуги по делото за атентатите от 11 септември.

Виновни ли са изтезанията на ЦРУ?

Те са един от факторите.

Ако някои от тези затворници бяха отведени директно в САЩ скоро след залавянето им, те щяха да бъдат под федерална юрисдикция и вероятно вече щяха да са изправени пред съд в американски съдилища.

Вместо това 12 от последните 15 затворници са били държани в задгранични „черни обекти“ на ЦРУ, където са били изолирани от външния свят и разпитвани чрез симулирано удавяне, побои, лишаване от сън и години изолация.

Заради извършеното срещу тях и мястото, където то се е случило, администрацията на Буш решава мъжете да бъдат съдени в нов съд за дела, свързани с националната сигурност, създаден в Гуантанамо.

Процесите са блокирани на етап предварителни заседания, при два от тях вече повече от десетилетие. Те се съсредоточават върху последиците от изтезанията, върху това колко информация за тях могат да получат адвокатите на затворниците и обществеността, както и върху опитите делата да бъдат прекратени именно заради извършените изтезания.

Здравословното състояние на останалите задържани се влошава както физически, така и психически, а адвокатите обвиняват за това продължителната им изолация и насилието, на което са били подложени.

Някои имат мозъчни увреждания и разстройства в резултат на побои и лишаване от сън. Други са с увредена храносмилателна система вследствие на сексуално насилие, включващо използване на предмети през ректума.

Конгресът финансира изграждането на нова медицинска клиника в базата на стойност 435 милиона долара.

Тръмп възнамерява да използва Гуантанамо за задържане на нелегални мигранти

  • Могат ли да бъдат освободени още затворници?

Трима от 15-те затворници са определени за освобождаване, ако Държавният департамент успее да намери държави, които да ги приемат и да следят дейността им. Това са апатридът рохингя, сомалиец и либиец.

Други трима затворници, които никога не са били обвинявани, всички бивши затворници на ЦРУ, не са получили разрешение за освобождаване, но периодично случаите им се преразглеждат. Един от тях е афганистанец, когото лидерите на талибаните искат да бъде репатриран.

Като част от споразумението за признаване на вина иракският затворник с увреждания също може да изтърпи присъдата си, която изтича през 2032 г., под надзора на съюзник на САЩ, който може да се грижи по-добре за него.

Държавният департамент има план да го изпрати в затвор в Багдад. Той обаче съди правителството, за да спре прехвърлянето.

Адвокатите му твърдят, че иракските затвори са нехуманни, което би нарушило задълженията на САЩ да не изпращат принудително човек в страна, където той може да бъде подложен на насилие. Те също така посочват, че Ирак няма капацитет да му осигури адекватни медицински грижи, условие, залегнало в споразумението му за признаване на вина.

САЩ обмисля нов Гуантанамо

  • Коя администрация е освободила най-много затворници?

Администрацията на Джордж У. Буш е изпратила около 780 мъже и момчета в Гуантанамо и е освободила около 540 от тях през първите години на операцията. ЦРУ е изпратило последния затворник там през 2008 г. Нито една следваща администрация не е изпращала задържани в Гуантанамо.

Администрацията на Обама е освободила още 200 души. Много от тях са били преселени в трети държави, тъй като родните им страни са били твърде нестабилни, за да им помогнат да се върнат към нормален живот или да следят дейността им.

Въпреки че преди първото си избиране Тръмп водеше кампания с обещанието да напълни затвора, неговата администрация не изпрати никого там. Тя освободи един затворник, саудитец, който беше репатриран в Саудитска Арабия, за да изтърпи присъдата си за военни престъпления там.

Администрацията на Байдън освободи 25 затворници, около половината от които бяха репатрирани, като повечето освобождавания бяха извършени в последните дни от мандата му.

Източник: The New York Times    
Гуантанамо затворници Конгрес на САЩ война срещу тероризма ЦРУ изтезания национална сигурност атентатите от 11 септември високи разходи човешки права
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

Нова екзекуция на Криста Пайк може да е невъзможна заради евентуално мозъчно увреждане

Нова екзекуция на Криста Пайк може да е невъзможна заради евентуално мозъчно увреждане

Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Новата директива на ЕС: Кога и с колко ще скочат цените на горивата и отоплението

Новата директива на ЕС: Кога и с колко ще скочат цените на горивата и отоплението

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Колко точно са умни котките

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 1 ден
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 1 ден
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 1 ден
Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

„Откъде да знам, аз обичам пържоли!“: Мелания учила Тръмп да произнася „веган“

Свят Преди 5 минути

Редица проучвания показват, че щатският представител Джим Таларико има шанс да стане първият демократ, спечелил избори на ниво щат в Тексас от повече от три десетилетия,

Криско търси своята дуетна половинка сред осем загадъчни участници в “Пееш или лъжеш”

Криско търси своята дуетна половинка сред осем загадъчни участници в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 17 минути

Цвети Петрова и Боби Турбото ще помагат на изпълнителя в търсенето на музикален талант тази неделя в 20:00 по NOVA

Кървав ужас в Полша: 15-годишен уби служител в училище, учители го обезвредиха

Кървав ужас в Полша: 15-годишен уби служител в училище, учители го обезвредиха

Свят Преди 21 минути

15-годишен младеж намушка смъртоносно 37-годишен служител и рани директора и учител в начално училище в Полша. Това е второто кърваво нападение с нож в страната за последните 24 часа, а полицията вече задържа и трети заподозрян

Четирима арестувани при наркосделка в София: Задържани са близо 9 кг марихуана

Четирима арестувани при наркосделка в София: Задържани са близо 9 кг марихуана

България Преди 27 минути

Дрогата е била разпределена в три обекта, а един от задържаните вече е осъждан за разпространение на наркотици

Мария Мачадо

Къде изчезна носителката на Нобелова награда за мир? 7 неуспешни опита на Мария Мачадо за завръщане у дома

Свят Преди 33 минути

Година след спечелването на Нобеловата награда за мир и месеци след свалянето на Николас Мадуро, опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо остава блокирана в чужбина. Въпреки подкрепата на народа, седем нейни опита за завръщане у дома пропаднаха

Момче на 6 г. простреля учителката си, крещи: „Не ми пука дали ще отида в затвора“

Момче на 6 г. простреля учителката си, крещи: „Не ми пука дали ще отида в затвора“

Свят Преди 49 минути

Обезпокоителни кадри от полицейска камера, заснети веднага след нападението, които излизат на бял свят чак сега, а инцидентът е станал на 6 януари 2023 г., показват как момчето заплашва полицаите и псува вулгарно

<p>Работите на два договора? Важните правила за ползването на отпуск</p>

Работите на две места? Отпускът трябва да се плаща по двата договора

Парите ни Преди 49 минути

Съдът на ЕС постанови, че заплащането за годишния отпуск и надбавките за храна на хората с втори, почасов договор трябва да отчитат реално отработеното и по двата договора

Калин Стоянов съобщи за случай на полицейско насилие в Кърджали

Калин Стоянов съобщи за случай на полицейско насилие в Кърджали

България Преди 1 час

Депутатът заяви, че по нареждане на директора на областното управление е задържан младеж, на когото е нанесен побой от униформени

Криста Пайк

Шокиращо: Жената, която не успяха да екзекутират с две инжекции, вече е на крака

Свят Преди 1 час

50-годишната Пайк, която беше осъдена на смърт за убийството на Колийн Слемър заедно с тогавашния си приятел през 1995 г., оцеля след две смъртоносни инжекции на 30 септември. Експерти описват случая като безпрецедентен

Закъснял полет? Авиокомпаниите губят удобното си оправдание

Закъснял полет? Авиокомпаниите губят удобното си оправдание

Парите ни Преди 1 час

Съдът на ЕС постанови, че превозвачът не може да откаже обезщетение само защото е имало решение на въздушния контрол

Велислава Петрова: Коридор 8 вече е много повече от инфраструктурен проект

Велислава Петрова: Коридор 8 вече е много повече от инфраструктурен проект

България Преди 1 час

Външният министър определи коридора като стратегическа ос между Черно и Адриатическо море, свързана с икономиката, сигурността и геополитиката на Европа

Морско чудовище: Извадиха исторически 500-килограмов тон след изтощителна битка

Морско чудовище: Извадиха исторически 500-килограмов тон след изтощителна битка

Любопитно Преди 1 час

Чудовищният улов от 506 кг е с над 68 кг по-тежък от досегашното най-добро постижение за щата Ню Хемпшър

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

Президентски избори Преди 1 час

Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи

Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи

България Преди 1 час

Той призова президентът Йотова да разсекрети част от стенограмата от КСНС

Меган Фокс

Старо видео с Меган Фокс предизвика остри критики заради външния ѝ вид

Любопитно Преди 2 часа

Стар видеоклип на Меган Фокс предизвика остри реакции в социалните мрежи относно външния ѝ вид. Истината зад кадрите обаче разкрива съвсем друг контекст, докато феновете предупреждават за дигитална манипулация и нереалистични очаквания към актрисите

Министърът на външните работи Велислава Петрова

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад атаката в Черно море

България Преди 2 часа

София поддържа контакт с Украйна, Румъния и службите за сигурност, докато се изяснява кой стои зад удара

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Красиви крака: От древния Рим до TikTok – защо грижата за тях е по-актуална от всякога

Edna.bg

Иван и Андрей: За децата, големите мечти и шоубизнеса

Edna.bg

Външният министър ще извика Митрофанова, ако се докаже, че атаката на два кораба в Черно море е руска

Nova.bg

Рейтингът на университетите за 2026 г.: Кои са лидерите и къде дипломата носи най-високи доходи?

Nova.bg