Историческа победа: Най-младият световен шампион в историята на шаха

С ветът на шаха приветства най-младия световен шампион в историята на спорта.

Индийският тийнейджър Гукеш Домараджу, едва на 18 години, победи защитника на титлата -китаеца Динг Лирен, в драматичен мач, който се проведе в Сингапур.

Наградният фонд на Световното първенство по шах на FIDE е 2,5 милиона долара.

Тази победа бележи кулминацията на изключителната му кариера, която е изпълнена с постижения. Домараджу стана гросмайстор на едва 12 години и 7 месеца, когато дори тогава открито заяви, че мечтае за световна титла. Амбицията му за такава титла започнала още когато бил само на седем години, гледайки мача за световната титла през 2013 г. между Вишванатан Ананд и Магнус Карлсен.

