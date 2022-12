Най-малко 19 деца са починали в Узбекистан след прием на сироп

Н ай-малко 19 деца са починали в Узбекистан след прием на медицински сироп, произведен от индийската фармацевтична компания "Марион байотек" (Marion Biotech), предаде Ройтерс, като се позова на узбекистанското министерство на здравеопазването.

То съобщи вчера, че 18 от 21 деца, които са приемали "Док-1 макс" (Doc-1 Max) заради остри респираторни заболявания, са починали в град Самарканд след употребата му.

At least 18 children have died after consuming a syrup manufactured by Indian drugmaker Marion Biotech Pvt Ltd, Uzbekistan’s Ministry of Health says.



🔗: https://t.co/rWyRcUZ5Ip pic.twitter.com/TbY9WtQEoM