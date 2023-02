Астрономи документираха "анемична" експлозия на свръхнова в Млечния път

С връхновите невинаги са толкова свръх. Тези експлозии, които съпътстват гибелта на звезда, често са впечатляващо енергични. Понякога обаче те са пълен провал, предаде Ройтерс, позовавайки се на изследване, публикувано в сп. "Нейчър".

Авторите му описват подробно един подобен провал - масивна звезда, от която другата звезда в двоичната звездна система е "изсмукала" толкова много материал чрез гравитационното си привличане, че когато е трябвало да експлодира в края на жизнения си цикъл, едва е успяла да "изхленчи".

The first confirmed detection of a star system that will one day form a kilonova — the ultra-powerful, gold-producing explosion created by merging neutron stars. These systems are so phenomenally rare that only about 10 such systems are thought to exist in Milky Way. pic.twitter.com/1DGDg7kScU