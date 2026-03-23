Самолетоносачът "Джералд Форд" акостира във военноморската база "Суда" на остров Крит

А мериканският самолетоносач "Джералд Форд" акостира във военноморската база "Суда" на остров Крит, съобщава гръцката телевизия "Скай". Плавателният съд е пристигнал в понеделник сутрин в 10 ч.

Самолетоносачът участва във военните действия срещу Иран. Очаква се на него да се качат следователи, които да снемат показания от командния състав и екипажа във връзка с избухналия преди няколко дни пожар на борда.

Според официалната информация на 12 март в пералното помещение на самолетоносача избухнал пожар, който се разпространил по вентилационната система. Необходими били няколко часа за овладяване на огъня. Двама души били ранени, други 200 души имали проблеми с дихателната система заради пушека. След инцидента около 600 души от екипажа нямали достъп до каютите и трябвало да бъдат пригодени други места, където да пребивават. Пералното помещение не функционирало.

Според официалната информация на Пентагона специализираните системи на самолетоносача не са засегнати. Заради възникналите технически проблеми и нуждата от разследване на случилото се било решено самолетоносачът да се върне във военноморската база в Суда, където да бъде направена инспекция и да бъдат осъществени ремонтни дейности.

За момента не е ясно колко време военният кораб ще остане на остров Крит. Очаква се след това той да се върне в САЩ, съобщава още гръцката телевизия "Скай".

През юни 2025 г. "Джералд Форд" беше изпратен в Карибско море, за да участва в операцията по залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро. След това беше издадена заповед той да отплава към Източното Средиземноморие като достигна базата на Суда на 23 февруари. На 5 март самолетоносачът, съпроводен от кораба "Брейнбридж", премина Ормузкия пролив на път към Червено море, където бяха разположени американските военноморски сили.