Свят

Самолетоносачът "Джералд Форд" акостира във военноморската база "Суда" на остров Крит

Плавателният съд участва във военните действия срещу Иран

23 март 2026, 16:55
Източник: БТА

А мериканският самолетоносач "Джералд Форд" акостира във военноморската база "Суда" на остров Крит, съобщава гръцката телевизия "Скай". Плавателният съд е пристигнал в понеделник сутрин в 10 ч.

Самолетоносачът участва във военните действия срещу Иран. Очаква се на него да се качат следователи, които да снемат показания от командния състав и екипажа във връзка с избухналия преди няколко дни пожар на борда.

Според официалната информация на 12 март в пералното помещение на самолетоносача избухнал пожар, който се разпространил по вентилационната система. Необходими били няколко часа за овладяване на огъня. Двама души били ранени, други 200 души имали проблеми с дихателната система заради пушека. След инцидента около 600 души от екипажа нямали достъп до каютите и трябвало да бъдат пригодени други места, където да пребивават. Пералното помещение не функционирало.

Според официалната информация на Пентагона специализираните системи на самолетоносача не са засегнати. Заради възникналите технически проблеми и нуждата от разследване на случилото се било решено самолетоносачът да се върне във военноморската база в Суда, където да бъде направена инспекция и да бъдат осъществени ремонтни дейности. 

За момента не е ясно колко време военният кораб ще остане на остров Крит. Очаква се след това той да се върне в САЩ, съобщава още гръцката телевизия "Скай".

През юни 2025 г. "Джералд Форд" беше изпратен в Карибско море, за да участва в операцията по залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро. След това беше издадена заповед той да отплава към Източното Средиземноморие като достигна базата на Суда на 23 февруари. На 5 март самолетоносачът, съпроводен от кораба "Брейнбридж", премина Ормузкия пролив на път към Червено море, където бяха разположени американските военноморски сили. 

Източник: БТА/Елена Дражева    
По темата

17 случая на морбили са регистрирани в област Враца

17 случая на морбили са регистрирани в област Враца

Руската ПВО свали самолета на популярен блогър край Москва, обърка го с дрон

Руската ПВО свали самолета на популярен блогър край Москва, обърка го с дрон

МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете!

МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете!

Почина собственикът на Only fans Леонид Радвински

Почина собственикът на Only fans Леонид Радвински

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Войната в Близкия изток е блокирала хиляди луксозни коли на малък остров

Войната в Близкия изток е блокирала хиляди луксозни коли на малък остров

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 1 ден
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 1 ден
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
Вечер на адреналин, блясък и мощни коли: Palms Bеt в сърцето на FAST & FURIOUS ‘26

Вечер на адреналин, блясък и мощни коли: Palms Bеt в сърцето на FAST & FURIOUS ‘26

Любопитно Преди 24 минути

Гостите бяха посрещнати от впечатляваща автомобилна селекция, която още с пристигането зададе настроението на вечерта

,

Три язовира у нас преливат, други девет са почти пълни

България Преди 29 минути

Язовир „Асеновец", „Пчелина" и „Панчарево" са достигнали максималния си капацитет, а от министерството започнаха контролирано изпускане на водоемите „Студена", „Тракиец" и „Ахелой"

Кели Озбърн се раздели с годеника си Сид Уилсън

Кели Озбърн се раздели с годеника си Сид Уилсън

Свят Преди 58 минути

Двойката тихомълком е прекратила годежа си само седем месеца след като 49-годишният музикант от Slipknot предложи брак на Кели

Системата BG-ALERT е била активирана 89 пъти през 2025 г.

Системата BG-ALERT е била активирана 89 пъти през 2025 г.

България Преди 1 час

МВР отбелязва, че е необходимо пълноценно оползотворяване на възможностите ѝ

Какво иска тя и какво иска той от една телевизионна вечер - и как Arena Select ги среща по средата

Какво иска тя и какво иска той от една телевизионна вечер - и как Arena Select ги среща по средата

Любопитно Преди 1 час

,

Снежен капан в Турция: Над 100 населени места са без достъп заради виелици

Свят Преди 1 час

Лошото време е довело до сериозни затруднения в придвижването

.

Москва предупреди за ядрен риск в Иран и отрече „сделка“ с Вашингтон за данни

Свят Преди 2 часа

Дмитрий Песков призова за незабавно дипломатическо решение и определи като „фалшиво съобщение“ информацията, че Москва е предложила на САЩ размяна на разузнавателни данни за Киев и Техеран

Сатанинско проклятие и слухове за обезглавяване: Истината за ужасяващия край на Джейн Мансфийлд

Сатанинско проклятие и слухове за обезглавяване: Истината за ужасяващия край на Джейн Мансфийлд

Свят Преди 2 часа

Погрешно се смята, че Джейн Мансфийлд е починала, когато е била обезглавена при фатална автомобилна катастрофа през юни 1967 г., но истината е още по-зловеща - и много по-тъжна

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“: Един загинал и ранен при сблъсък на бус и ТИР

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“: Един загинал и ранен при сблъсък на бус и ТИР

България Преди 2 часа

Лавров предупреди: Войната срещу Иран се разпространява към Каспийско море

Лавров предупреди: Войната срещу Иран се разпространява към Каспийско море

Свят Преди 2 часа

Москва изрази сериозно безпокойство от атаките срещу иранската ядрена инфраструктура и предупреди за „неприемливи рискове“ за сигурността и околната среда при евентуален удар по АЕЦ „Бушер“

.

Кой ще е следващият шеф на ООН и ще бъде ли за първи път жена

Свят Преди 2 часа

Надпреварата за нов генерален секретар на ООН започна официално. Докато Рафаел Гроси, Мишел Бачелет и Ребека Гринспан водят в прогнозите, светът чака да разбере дали най-високият дипломатически пост най-после ще бъде зает от жена

,

Парадокс във Видин: Избирателите са с 10 000 повече от жителите

България Преди 2 часа

Оповестените данни от изборната комисия са предварителни и служат за ориентир в колко секции да има машини за гласуване

Какво е "хентай" – анимираното порно, което стана най-търсената категория за 2024 и 2025 г.

Какво е "хентай" – анимираното порно, което стана най-търсената категория за 2024 и 2025 г.

Любопитно Преди 3 часа

Самата дума е съкращение от японското „хентай сейоку“, което буквално се превежда като „перверзия“

Тайното послание на принцеса Кейт към кралица Камила

Тайното послание на принцеса Кейт към кралица Камила

Любопитно Преди 3 часа

Кралят поведе кралското семейство в посрещането на игерийския президент Бола Ахмед Тинубу и съпругата му, първата дама Олуреми Тинубу в Уиндзор, завършвайки с бляскав държавен банкет, на който монархът вдигна сърдечен тост

МВР проверява информация, че Петьо Петров е задържан в Белград

МВР проверява информация, че Петьо Петров е задържан в Белград

България Преди 3 часа

Заради риск от шарка и шап: Засилват контрола върху движението на животни в Хасковско

Заради риск от шарка и шап: Засилват контрола върху движението на животни в Хасковско

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg
1

Сняг в края на март

sinoptik.bg

Слухове за бременност: Рая Пеева и Явор Бахаров в очакване на първото си дете

Edna.bg

Зендая и Том Холанд хванати за ръце след горещите слухове за тайната сватба

Edna.bg

НА ЖИВО: Янтра - Фратрия, съставите

Gong.bg

Реал Мадрид посочи джентълмена в отбора

Gong.bg

Три язовира у нас преливат

Nova.bg

МВнР: Всички българи незабавно да напуснат зоната на конфликта в Близкия изток

Nova.bg