Най-големият айсберг в света, A23a, се разпада

Н ай-големият айсберг в света „бързо се разпада“ на няколко „много големи парчета“, съобщиха учени от Британската антарктическа служба (BAS), пише CNN.

Преди това с тегло близо един трилион метрични тона (1,1 трилиона тона) и площ от 3672 квадратни километра – малко по-голяма от Роуд Айлънд – айсбергът A23a беше внимателно проследяван от учените, откакто се откъсна от ледения шелф Филхнер-Роне в Антарктида през 1986 г.

A23a държеше титлата „най-голям айсберг“ няколко пъти от 80-те години на миналия век, като понякога беше изпреварван от по-големи, но по-краткотрайни айсберги, включително A68 през 2017 г. и A76 през 2021 г.

Андрю Майерс, океанограф от BAS, заяви пред CNN в имейл в сряда: „Айсбергът бързо се разпада и отделя много големи парчета, кaто самите те са обозначени като големи айсберги от Националния център за лед на САЩ, който ги проследява.“

Според Майерс „мегабергът“ вече се е свил до около 1700 квадратни километра, което се равнява приблизително на размера на Голям Лондон. Топлата вода и настъпващата южна пролет означават, че айсбергът вероятно ще се разпадне на по-малки части бързо, казват експерти.

A23a остана закотвен на дъното на морето Уедъл в Антарктида повече от 30 години, вероятно докато се сви достатъчно, за да загуби сцеплението си с морското дъно. След това през 2020 г. беше отнесен от океанските течения, преди да се заклещи отново в така наречения Тейлоров стълб – въртящ се воден вихър, причинен от океански течения, които се удрят в подводна планина – докато не беше съобщено, че отново е в движение миналия декември. През март тази година той заседна на континентален шелф, преди да се освободи отново през май.

Майерс обясни обстоятелствата, довели до разпадането на айсберга. „Той следва силния поток, известен като Южния антарктически циркумполярен фронт (SACCF), обратно на часовниковата стрелка около Южна Джорджия, откакто се освободи през май, след като заседна на континенталния шелф за няколко месеца през март. Този поток вероятно в крайна сметка ще отнесе айсберга и неговите части на североизток – все още като част от алеята на айсбергите.“

Той каза, че A23a „следва подобна съдба“ като други мегаберги, като A68 през 2021 г. и A76 през 2023 г., които също се разпаднаха около Южна Джорджия, британска територия в южния Атлантически океан, макар че остана в едно парче по-дълго от тях.

Разпадането означава, че короната за най-голям айсберг в света сега се държи от D15a, който е с площ около 3000 квадратни километра и според Майерс е „доста статичен на антарктическия бряг близо до австралийската база Дейвис“.

A23a в момента все още държи титлата за втория по големина айсберг в света, но Майерс каза, че това вероятно ще се „промени бързо“, тъй като продължава да се „фрагментира през следващите седмици“. По-високите температури на водата и началото на южната пролет означават, че вероятно ще се разпадне на „айсберги, твърде малки, за да бъдат проследявани по-нататък“, добави той.

Откъсването на айсберги е естествен процес и няма достатъчно мегаберги, за да знаят учените дали те се увеличават с глобалното затопляне, каза Майерс. Това, което е ясно обаче, е, че ледените шелфове са загубили трилиони тонове лед чрез увеличено образуване на айсберги и топене през последните няколко десетилетия, голяма част от което се дължи на затоплянето на океанската вода и промените в океанските течения, добави той.

Човешки причинените климатични промени водят до тревожни изменения в Антарктида, които биха могли да доведат до катастрофално покачване на морското равнище.

Учени на борда на полярния изследователски кораб на BAS RRS Sir David Attenborough посетиха A23a, докато беше заседнал на шелфа на Южна Джорджия. Пробите, взети оттам, наскоро бяха върнати във Великобритания за анализ, съобщи говорител на BAS пред CNN.