Свят

Най-големият айсберг в света, A23a, се разпада

A23a „следва подобна съдба“ като други мегаберги, като A68 през 2021 г. и A76 през 2023 г.

4 септември 2025, 10:45
Най-големият айсберг в света, A23a, се разпада
Източник: iStock

Н ай-големият айсберг в света „бързо се разпада“ на няколко „много големи парчета“, съобщиха учени от Британската антарктическа служба (BAS), пише CNN.

Преди това с тегло близо един трилион метрични тона (1,1 трилиона тона) и площ от 3672 квадратни километра – малко по-голяма от Роуд Айлънд – айсбергът A23a беше внимателно проследяван от учените, откакто се откъсна от ледения шелф Филхнер-Роне в Антарктида през 1986 г.

A23a държеше титлата „най-голям айсберг“ няколко пъти от 80-те години на миналия век, като понякога беше изпреварван от по-големи, но по-краткотрайни айсберги, включително A68 през 2017 г. и A76 през 2021 г.

Андрю Майерс, океанограф от BAS, заяви пред CNN в имейл в сряда: „Айсбергът бързо се разпада и отделя много големи парчета, кaто самите те са обозначени като големи айсберги от Националния център за лед на САЩ, който ги проследява.“

Според Майерс „мегабергът“ вече се е свил до около 1700 квадратни километра, което се равнява приблизително на размера на Голям Лондон. Топлата вода и настъпващата южна пролет означават, че айсбергът вероятно ще се разпадне на по-малки части бързо, казват експерти.

A23a остана закотвен на дъното на морето Уедъл в Антарктида повече от 30 години, вероятно докато се сви достатъчно, за да загуби сцеплението си с морското дъно. След това през 2020 г. беше отнесен от океанските течения, преди да се заклещи отново в така наречения Тейлоров стълб – въртящ се воден вихър, причинен от океански течения, които се удрят в подводна планина – докато не беше съобщено, че отново е в движение миналия декември. През март тази година той заседна на континентален шелф, преди да се освободи отново през май.

Майерс обясни обстоятелствата, довели до разпадането на айсберга. „Той следва силния поток, известен като Южния антарктически циркумполярен фронт (SACCF), обратно на часовниковата стрелка около Южна Джорджия, откакто се освободи през май, след като заседна на континенталния шелф за няколко месеца през март. Този поток вероятно в крайна сметка ще отнесе айсберга и неговите части на североизток – все още като част от алеята на айсбергите.“

Той каза, че A23a „следва подобна съдба“ като други мегаберги, като A68 през 2021 г. и A76 през 2023 г., които също се разпаднаха около Южна Джорджия, британска територия в южния Атлантически океан, макар че остана в едно парче по-дълго от тях.

Разпадането означава, че короната за най-голям айсберг в света сега се държи от D15a, който е с площ около 3000 квадратни километра и според Майерс е „доста статичен на антарктическия бряг близо до австралийската база Дейвис“.

A23a в момента все още държи титлата за втория по големина айсберг в света, но Майерс каза, че това вероятно ще се „промени бързо“, тъй като продължава да се „фрагментира през следващите седмици“. По-високите температури на водата и началото на южната пролет означават, че вероятно ще се разпадне на „айсберги, твърде малки, за да бъдат проследявани по-нататък“, добави той.

Откъсването на айсберги е естествен процес и няма достатъчно мегаберги, за да знаят учените дали те се увеличават с глобалното затопляне, каза Майерс. Това, което е ясно обаче, е, че ледените шелфове са загубили трилиони тонове лед чрез увеличено образуване на айсберги и топене през последните няколко десетилетия, голяма част от което се дължи на затоплянето на океанската вода и промените в океанските течения, добави той.

Човешки причинените климатични промени водят до тревожни изменения в Антарктида, които биха могли да доведат до катастрофално покачване на морското равнище.

Учени на борда на полярния изследователски кораб на BAS RRS Sir David Attenborough посетиха A23a, докато беше заседнал на шелфа на Южна Джорджия. Пробите, взети оттам, наскоро бяха върнати във Великобритания за анализ, съобщи говорител на BAS пред CNN.

Източник: CNN    
Последвайте ни
Срив на Google по света, засегна и България

Срив на Google по света, засегна и България

Дядо прибра грешно дете от детска градина в Сидни

Дядо прибра грешно дете от детска градина в Сидни

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

Зеленски: Корейският сценарий за край на войната в Украйна е възможен

"Инфлуенсърът на Бог": Карло Акутис ще бъде канонизиран като първия милениал светец

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

pariteni.bg
Как да разбера каква порода е котката ми

Как да разбера каква порода е котката ми

dogsandcats.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 12 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 12 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 14 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 18 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Крал Чарлз III

Крал Чарлз даде нова информация за здравето си

Любопитно Преди 25 минути

В момента лечението на монарха от неназована форма на рак продължава

<p>ПП-ДБ иска оставката на Зафиров във връзка с посещението му в Китай</p>

ПП-ДБ иска оставката на Атанас Зафиров във връзка с посещението му в Китай

България Преди 29 минути

ПП-ДБ са задали серия от въпроси към Атанас Зафиров и към Росен Желязков с цел да разберат в какво качество Зафиров е присъствал на парада в Пекин

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

България Преди 1 час

Борисов припомни, че социалистите бяха коалиционен партньор и на ПП-ДБ.

Кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси?

Кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси?

Любопитно Преди 1 час

„Ще бъде по-неформално, отколкото хората си мислят“

Световни медии: Тръмп отправи заплаха към Путин

Световни медии: Тръмп отправи заплаха към Путин

Свят Преди 1 час

"Русия не действа сама. Китай доставя на Русия до 80% от вноса на стоки с двойна употреба"

Владими Путин, Си Дзинпин и Ким Чен-ун

CNN: Мощните приятели на Русия - съюз на интереси

Свят Преди 1 час

Русия не би могла да поддържа битката в Украйна без китайски и индийски пари, ирански оръжия и, в по-малка степен, жива сила от Северна Корея

<p>Желязков и Коща се срещат в България за ключови разговори</p>

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет

България Преди 1 час

По време на разговора Желязков и Коща ще обсъдят ключовите политически приоритети на ЕС и перспективите за укрепването на сътрудничеството в рамките на Съюза

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

България Преди 1 час

Те ще продължат да се множат, сподели проф. Олег Асенов

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

България Преди 1 час

Димитров се срещна и с единствения български тенисист със Синдром на Даун – Пламен Павлов от Ямбол

<p>Тръмп: Касапницата трябва да спре</p>

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

Свят Преди 2 часа

По отношение на вчерашните кадри от присъствието на Путин, Си и Ким заедно на парада в Пекин републиканецът посочи, че е в "добри отношения" с всеки един от тях

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Свят Преди 2 часа

Тунис възнамерява да „предприеме всички мерки за защита на правата на починалия и на неговото семейство“

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко

България Преди 2 часа

"Животното мина на около десетина метра от мен", твърди Светослав Кавдански

„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

„Кралицата на кетамина“ се призна за виновна за смъртта на Матю Пери

Свят Преди 2 часа

42-годишната Джасвин Сангха прие вината си по пет обвинения, включително по едно за разпространение на кетамин, което е довело до смърт или тежка телесна повреда

Над 20 дрона атакуваха Одеса от Черно море, има силни взривове

Над 20 дрона атакуваха Одеса от Черно море, има силни взривове

Свят Преди 2 часа

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища

<p>Ето кои двама велики Божии угодници почитаме днес</p>

Днес почитаме паметта на пророк Моисей и свещеномъченик Вавила

Любопитно Преди 3 часа

На 4 септември православните християни си спомнят за пророк Моисей и мъченик Вавила

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

България Преди 3 часа

Митата остават в сила и ще продължат поне до 14 октомври

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

На 53 по бански: Мира Добрева разбива клишета (СНИМКИ)

Edna.bg

The Guardian: Диетичните подсладители водят до стареене на мозъка

Edna.bg

Испания хвърля всичките си звезди срещу България

Gong.bg

Керкез вади тежката артилерия за първа победа в efbet Лига

Gong.bg

Google се срина

Nova.bg

Желязков в НС: Няма данни за заглушаване на сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен

Nova.bg