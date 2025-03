Най-големият айсберг в света заседна до отдалечен остров

Н ай-големият айсберг в света е заседнал в плитки води край отдалечения британски остров Южна Джорджия, дом на милиони пингвини и тюлени. Айсбергът, който е около два пъти по-голям от Голям Лондон, изглежда е заседнал и се очаква да започне да се разпада на югозападния бряг на острова.

Рибарите се притесняват, че от айсберга ще се откъснат огромни парчета лед, които могат да повлияят на популацията на макаронените пингвини в района. Въпреки това, учените в Антарктида смятат, че ледените маси съдържат огромни количества хранителни вещества и при топенето им може да се стимулира бърз растеж на океанския живот.

Life in the Antarctic doesn’t come easy for macaroni penguins pic.twitter.com/JHT2xJBcPz — National Geographic (@NatGeo) August 4, 2023

"Това е като да пуснеш бомба с храна в средата на празна пустиня", казва проф. Надин Джонстън от Британското антарктическо проучване.

Exoplanet...

Behold the A23a, the biggest iceberg glacier in the world!

By Go_GoInspectorGadget pic.twitter.com/rOiAeS5B4l — Black Hole (@konstructivizm) February 12, 2025

Опасност за корабите и риболова

Екологът Марк Белчиер, който съветва правителството на Южна Джорджия, предупреждава, че ако айсбергът се разпадне, отделените парчета ще представляват опасност за корабите, които пътуват през местните течения, и биха могли да ограничат достъпа до риболовни зони.

Грамадният айсберг се отдели от ледената покривка Filchner-Ronne още през 1986 г. През последните месеци той преминава през по-топли води и се движи към север, като изглежда почти незасегнат. През февруари този айсберг се е движил с около 30 км на ден, а през събота е достигнал континенталния шелф на около 80 км от сушата, заседнал на плитките води.

"Бъдещето на всички айсберги е да умрат, но е наистина изненадващо да видим, че A23 a е устоял толкова дълго", казва проф. Хю Грифитс, говорейки пред BBC News.

Айсбергът показва признаци на разпад, като първоначално е бил с размер 3900 кв. км, но сега е около 3234 кв. км.

Продължава да се свива и да изхвърля големи количества вода. Приливите ще го движат нагоре-надолу, а при контакт с континенталния шелф той ще ерозира скалите и леда.

Here is the latest satellite image of A23a with the bathymetry around the islands superimposed on top. The transition from blue to red seafloor depth goes from -1000m to -250m. Many thanks @CopernicusEU for the amazing imagery! 2/2 pic.twitter.com/TulmPbIMqZ — Dr. Heïdi Sevestre (@HeidiSevestre) March 1, 2025

Катастрофа за малките морски организми

Този процес има сериозно въздействие върху малките морски организми като корали и морски охлюви, които се намират под ледената плоча. Според професор Грифитс, въпреки че това е катастрофално за тях, то е естествена част от жизнения цикъл на региона, като предоставя хранителни вещества за други части на екосистемата.

През 2004 г. айсберг в морето на Рос оказа влияние върху популацията на пингвините, като доведе до висока смъртност сред тях. Въпреки това, учените сега смятат, че повечето птици и животни в Южна Джорджия ще успеят да избегнат същата съдба. Някои макаронени пингвини, които се хранят в района, може да бъдат засегнати, тъй като айсбергът намалява наличието на храна, включително крил.

Ледът може да блокира пристанища и да затрудни плаването, когато риболовният сезон започне през април. "Ще трябва да се борим с A23a", казва Андрю Нюман от Argos Froyanes.

No doubt about it. Iceberg A23a is now grounded on the edge of South Georgia's continental shelf. It became wedged in the sediments on Saturday and hasn't moved since. Will it free itself? Perhaps this is where we see the megaberg break apart? pic.twitter.com/kVWlTSalwk — Jonathan Amos (@JCDAmos) March 3, 2025

Въпреки това, учените работят в Антарктика, за да разкрият невероятния принос на айсбергите за океанския живот. "Без лед нямаше да имаме тези екосистеми", добавя проф. Грифитс, подчертавайки, че тези екосистеми поддържат голямо разнообразие от видове, включително най-големите животни на планетата, като синия кит.

Признак за освобождаването на хранителни вещества ще бъде масивен цъфтеж на фитопланктон около айсберга, който ще може да се види чрез сателитни снимки в следващите седмици и месеци. Въпреки че жизненият цикъл на айсбергите е естествен процес, се очаква, че климатичните промени ще доведат до увеличаване на броя на айсбергите, което може да наруши екосистемите и риболовните модели в региона.