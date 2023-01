Най-добрата жена диригент Марин Алсоп: Филмът "Тар" е обиден

"Филмът "Тар" е обиден за мен, казвам го като жена, диригент и лесбийка", това заяви Марин Алсоп, която е прототип на героинята на Кейт Бланшет.

Marin Alsop, the renowned conductor referenced in 'TÁR,' said the film offended her "as a woman," "as a conductor," and "as a lesbian." https://t.co/tS6gfjVd3M — Entertainment Weekly (@EW) January 10, 2023

Легендарната актриса е спрягана за сигурен претендент за награда "Оскар" за изпълнението си във филма. Тя играе Лидия Тар, диригент на оркестър в разгара на кариерата си.

Закари Улф от "The New York Times" описва паралелите между Марин Алсоп и Лидия Тар: Двете имат общ ментор - Леонард Бърнстейн, имат брак и деца с оркестрови музиканти, лесбийки са и ръководят големи оркестри.

Определяна като най-добрата жена диригент, Марин Алсоп присъства във всички значими класации за класическа музика.

Родена в Ню Йорк в семейство на професионални музиканти и получава образование в Masters School.

Тя посещава Йейлския университет, но по-късно се прехвърля в Джулиард, където получава бакалавърска и магистърска степен по цигулка.

Докато учи в там, Алсоп свири с оркестри като Нюйоркската филхармония и оркестъра на Нюйоркския балет.

Тя печели наградата Кусевицки като изключителен студент диригент в музикалния център Tanglewood през 1989 г., където се запознава със своя герой и бъдещ наставник Леонард Бърнстейн, който оценява високо таланта ѝ.

Марин Алсоп Източник: Getty Images

Героинята на Кейт Бланшет дори споменава Алсоп.

В началото на филма Лидия Тар е интервюирана от Адам Гопник, който играе себе си.

Героинята споделя, че не се чувства дискриминирана, заради пола си, защото други велики жени са проправили пътя преди нея. Сред изброените имена е и това на Алсоп.

Cate Blanchett reveals one of the real-life public figures who inspired her portrayal of Lydia Tár in Todd Field's "Tár." https://t.co/HhUuMbsDD6 pic.twitter.com/Tula8FEizT — Variety (@Variety) January 5, 2023

Основна разлика между истинската диригентка и образът, изигран от Бланшет е, че Лидия Тар е обвинена в злоупотреба с власт и сексуален тормоз.

Сюжет, който Алсоп нарича "обиден".

"Прочетох историята на филма във вестника и бях шокирана. На пръв поглед толкова много аспекти съвпадаха с моя живот. Но след като изгледах лентата бях просто обидена като диригент, жена и лесбийка", категорична е Марин Алсоп.

"Да видя жена в такава роля, като диригент и тя да бъде изобразена като насилник. Трябва да призная, че това разби сърцето ми", продължава маестрата.

"Мисля, че този филм е противоречив за всички жени и феминистки. Жената лидер, независимо дали е диригент или шеф на полицейски участък, задължително има най-лошите мъжки качества. Ние или сме истерични и луди, или жестоки и коравосърдечни. Не може това да е представата за жена, която е начело. Не може промяната във възприятията да започва така", споделя още Марин Алсоп.

“To have an opportunity to portray a woman in that role and to make her an abuser — for me that was heartbreaking." Conductor Marin Alsop, who's name-checked in "TÁR," slams the movie as "anti-woman": https://t.co/b7xf9UchpR pic.twitter.com/t2mxFGosW6 — IndieWire (@IndieWire) January 9, 2023

"Тар", който е написан и режисиран от Тод Фийлд, имаше премиера на филмовия фестивал във Венеция миналата година, където получи възторжени отзиви.

Мартин Скорсезе също се изказа ласкаво за лентата.

Самата Алсоп е била обект на пълнометражен документален филм: „Диригентът“ на Бернадет Вегенщайн, който излезе през 2021 г.