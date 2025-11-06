Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Г ерманският музикант Юстус Франц предизвика политическа буря в Берлин, след като тази седмица пътува до Москва, за да получи ордена "Дружба" от руския президент Владимир Путин.

Консервативният депутат от Християндемократическия съюз Роланд Тайс заяви, че германският президент Франк-Валтер Щайнмайер трябва да отнеме на Франц германския Орден "За заслуги", с който музикантът е отличен по-рано.

A conservative lawmaker in Berlin has called for action against German conductor Justus Frantz, who traveled to Russia this week to accept the Order of Friendship from Vladimir Putin.https://t.co/LMDqG6Jb7z — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 6, 2025

"Всеки, който се нарежда зад диктатор, чиято хибридна военна агресия е насочена и срещу нашата страна, не може повече да бъде носител на Федералния орден за заслуги", заяви Тайс, цитиран от Politico .

На церемония във вторник Путин връчи отличието на 81-годишния диригент, като изтъкна, че "в продължение на много години Юстус Франц има значим принос за укрепване на отношенията и културното обогатяване между Русия и Федерална република Германия".

През февруари 2023 г. Франц подписа спорната онлайн петиция "Манифест за мир", инициирана от левия политик Захра Вагенкнехт, която призоваваше за преговори с Русия.

Според официалния му сайт Франц е работил с Берлинската, Нюйоркската и Виенската филхармония, както и със Симфоничния оркестър на Лондон. Медийни публикации отбелязват, че той е почитател на големите руски композитори Пьотр Чайковски и Сергей Рахманинов.

🇷🇺 Gestern, am 04. November 2025, verlieh Präsident #Putin in der Rotunde des Katharinensaals des Senatspalastes des Moskauer #Kreml persönlich staatliche Auszeichnungen an ausländische Staatsbürger.

🇩🇪 Dem deutschen Pianisten und Dirigenten #JustusFranz wurde der Orden der… pic.twitter.com/CIoP142fxU — Kristian_B 🇷🇺 ❤️ 🇩🇪 (@Dr_C_Becker) November 5, 2025

Юстус Франц, роден на 17 май 1944 г., е виден германски пианист и диригент. Започва да учи пиано в ранна възраст и по-късно учи при Вилхелм Кемпф.

Франц прави своя дебют с Берлинската филхармония през 1969 г., което поставя началото на забележителна международна кариера.

Той е изнасял концерти с водещи оркестри по целия свят и е сътрудничил с известни диригенти.

Значима фигура в класическата музика, Франц е основател на престижния Музикален фестивал Шлезвиг-Холщайн, създаден през 1986 г., и на Филхармонията на нациите, основана през 1995 г.

Той е посветен на подпомагането на млади таланти и продължава да бъде активен както като соло пианист, така и като диригент, допринасяйки съществено за световната музикална сцена.