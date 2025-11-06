Свят

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Германският пианист и диригент Юстус Франц е подложен на остри критики за това, че прие орден лично от Владимир Путин

6 ноември 2025, 11:27
Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин
Източник: БТА/AP

Г ерманският музикант Юстус Франц предизвика политическа буря в Берлин, след като тази седмица пътува до Москва, за да получи ордена "Дружба" от руския президент Владимир Путин.

Консервативният депутат от Християндемократическия съюз Роланд Тайс заяви, че германският президент Франк-Валтер Щайнмайер трябва да отнеме на Франц германския Орден "За заслуги", с който музикантът е отличен по-рано.

"Всеки, който се нарежда зад диктатор, чиято хибридна военна агресия е насочена и срещу нашата страна, не може повече да бъде носител на Федералния орден за заслуги", заяви Тайс, цитиран от Politico.

На церемония във вторник Путин връчи отличието на 81-годишния диригент, като изтъкна, че "в продължение на много години Юстус Франц има значим принос за укрепване на отношенията и културното обогатяване между Русия и Федерална република Германия".

През февруари 2023 г. Франц подписа спорната онлайн петиция "Манифест за мир", инициирана от левия политик Захра Вагенкнехт, която призоваваше за преговори с Русия.

Според официалния му сайт Франц е работил с Берлинската, Нюйоркската и Виенската филхармония, както и със Симфоничния оркестър на Лондон. Медийни публикации отбелязват, че той е почитател на големите руски композитори Пьотр Чайковски и Сергей Рахманинов.

 Юстус Франц, роден на 17 май 1944 г., е виден германски пианист и диригент. Започва да учи пиано в ранна възраст и по-късно учи при Вилхелм Кемпф.

Франц прави своя дебют с Берлинската филхармония през 1969 г., което поставя началото на забележителна международна кариера.

Той е изнасял концерти с водещи оркестри по целия свят и е сътрудничил с известни диригенти.

Значима фигура в класическата музика, Франц е основател на престижния Музикален фестивал Шлезвиг-Холщайн, създаден през 1986 г., и на Филхармонията на нациите, основана през 1995 г.

Той е посветен на подпомагането на млади таланти и продължава да бъде активен както като соло пианист, така и като диригент, допринасяйки съществено за световната музикална сцена.

Източник: Politico     
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"
Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Имен ден днес празнуват...
Имен ден днес празнуват...

 

