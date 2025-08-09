Нагасаки 80 години по-късно: Урокът, който светът никога не бива да забравя

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Първи реакции на световните лидери на плана на Израел за превземане Газа

Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин - да отложи санкциите

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

Я понският град Нагасаки отбеляза 80 години от атомната бомбардировка над него. Навръх годишнината градът предупреди, че заплахата от ядрена война в света става все по-голяма и призова човечеството да се поучи от историята и Нагасаки да остане последният град, пострадал от подобно унищожение, предаде Киодо.

"Екзистенциалната криза на човечеството стана неизбежна за всеки един от нас, който живее на Земята", каза кметът Широ Судзуки в Декларация за мир, прочетена по време на ежегодната възпоменателна церемония. Той очерта мрачна картина за бъдещето на света, който е попаднал в "порочен кръг на конфронтация и фрагментация".

Източник: AP/БТА

Освен че призова световните лидери да предприемат конкретни действия за премахване на ядрените оръжия, Судзуки отбеляза, че миналата година "Нихон Хинданкьо", най-голямата японска организация на оцелелите от атомните бомбардировки, е била удостоена с Нобеловата награда за мир. Отличието според кмета е нагледен пример за това колко силно може да бъде гражданското общество, когато е единно.

"Не е ли тъкмо тази перспектива на "глобалния гражданин“ движещата сила за обединяването на нашия фрагментиран свят?“, каза той.

Точно в 11:02 ч. сутринта местно време беше запазена запазена минута мълчание. Това е часът, в който в заключителните дни на Втората световна война плутониевото устройство с кодовото име "Дебеланкото" е пуснато от американски бомбардировач и се взривява над пристанището на града. До бомбардировката се стига след тази в Хирошима, с което Нагасаки става вторият в световната история град, станал мишена на ядрено нападение, отбелязва Киодо.

Източник: AP/БТА

В словото си японският премиер Шигеру Ишиба потвърди дългогодишния ангажимент на страната си да не притежава, произвежда или позволява разполагането на ядрени оръжия.

Японското правителство ще работи неотклонно начело на глобалните усилия за "изграждането на свят без ядрена война и без ядрени оръжия", посочи министър-председателят, макар че той не засегна въпроса за Договора за забрана ядрените оръжия от 2021 г., подписан от редица страни по света на конференция на ООН – въпреки призивите на Хирошима и Нагасаки Япония да се присъедини към него.

На възпоменателното събитие в Парка на мира в Нагасаки присъстваха представители на 94 страни и региона.

Миналогодишната церемония, в която участваха рекордните 100 държави и региона, беше съпроводена от противоречия, след като градът не покани Израел поради конфликта в ивицата Газа, което накара посланиците на САЩ и други членове на Г-7 да пренебрегнат церемонията. Градът реши да възприеме по-приобщаващ подход тази година, като изпрати покани до всички държави с дипломатически мисии в Япония.

Източник: AP/БТА

В изявление генералният секретар на ООН Антонио Гутериш подчерта, че "мирът и сигурността не могат да бъдат постигнати чрез надпревара във въоръжаването" и призова държавите да предприемат действия за укрепване на глобалния режим на разоръжаване, като в центъра му бъде поставен Договорът за неразпространение на ядрените оръжия, допълнен от Договора за забрана на ядрените оръжия.

Ядреното нападение срещу Нагасаки е извършено на 9 август 1945 г., три дни след атомната бомбардировка над Хирошима в Западна Япония.

Предполага се, че до края на годината вследствие на последствията от атаката в града умират около 74 000 души, а мнозина продължават да страдат от тях и след това.

На 15 август 1945 г. Япония капитулира, с което се слага краят на Втората световна война.

Броят на официално признатите хибакуша, или оцелелите от атомните бомбардировки, е 99 130, по данни към март тази и по този начин за пръв път пада под 100 000 души. Средната им възраст е 86 години.