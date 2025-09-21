България

ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол

Разпитани са 14 свидетели

21 септември 2025, 15:17
ГДБОП разби схема за проституция в стаи за гости в Ямбол
Източник: IStock

Д ве жени са задържани за срок до 24 часа след специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) в нощта на 19 срещу 20 септември в Ямбол, съобщиха от МВР на сайта си. Акцията цели прекратяване на практиките, при които собственици и управители на стаи за гости предоставят помещения за проституция и с користна цел, уточниха от МВР.

В хода на разследването са открити жени, жертви на незаконната дейност, както и лица, занимаващи се със сводничество, а също и множество клиенти на предоставяните от тях услуги.

Петима задържани за сводничество и проституция в София

При проверки в помещенията са открити различни веществени доказателства и предмети. Иззети са осем телефона, използвани за публикуване на обяви в интернет, записващи устройства и охранителни камери, документи и парична сума от 5000 лева.

Арестуваха българи в Солун за принуда към проституция

Разпитани са 14 свидетели. По случая се води разследване под надзора на Районна прокуратура - Ямбол.

Вчера от МВР съобщиха за седем души, които са задържани след акция на ГДБОП в София и Перник, при която са разбити пет наркооранжерии.

Източник: БТА, Йоана Христова    
ГДБОП Ямбол проституция сводничество разследване задържани полицейска операция МВР стаи за гости незаконна дейност
