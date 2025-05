Украинци: На Русия не може да се има доверие. Вечерта обявяват примирие, а сутринта атакуват

Ч асове след началото на прекратяването на огъня, за което Русия беше призовала, влязохме в Донецката област в Източна Украйна, за да видим какво, ако изобщо има такова, въздействие ще има то, пише Йогита Лимей, кореспондент на Би Би Си (BBC) в региона на Донецк.

Украинските военни ни ескортираха до артилерийска позиция, югозападно от ожесточено оспорвания град Покровск. Облачното небе направи пътуването през кални пътища, минаващи покрай широки открити полета, малко по-малко уязвимо за атаки от дронове.

Руският президент Владимир Путин беше предложил тридневно прекратяване на огъня, считано от полунощ местно време на 8 май, за да съвпадне с годишнината от края на Втората световна война в Европа – официален празник в Русия в петък, известен като Ден на победата.

Но

от артилерийската позиция чухме звуците на непрекъснати експлозии – входящ и изходящ минометен огън – доказателство, че няма прекратяване на огъня

в окопите и на фронтовата линия. Попитах Серхий, един от войниците от 3-та оперативна бригада на Националната гвардия, дали е имало атаки от Русия през нощта.

„Да, те атакуваха през нощта. Имахме планиращи бомби и дронове тук. На Русия не може да се има доверие. Вечерта обявяват примирие, а сутринта атакуват. Няма примирие. Винаги сме готови за всичко“, каза той.

Няколко минути по-късно му бяха изпратени координатите на целта по радиото. Няколко войници пробягаха през дълбоки кални окопи до поляна, където гаубица беше скрита от погледа, покрита с клони и листа. Те я откриха, насочиха я в правилната посока и стреляха. Тя издаде оглушителен звук и откатът взриви листа и прах от земята.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отхвърли едностранното тридневно прекратяване на огъня от Русия.

Ukraine is ready for a full ceasefire starting right now, from this very moment — a 30-day silence. But it must be real. No missile or drone strikes, no hundreds of assaults on the front. The Russians must respond appropriately – by supporting the ceasefire. They must prove their… pic.twitter.com/zRX5o7qzff — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025

Вместо това той призова за по-дълго 30-дневно примирие, както беше предложено от САЩ, предложение, което отново беше повторено от президента на страната Доналд Тръмп в неговата платформа Truth Social в четвъртък вечерта. Тръмп дори заплаши, че Вашингтон и неговите партньори ще наложат допълнителни санкции, ако прекратяването на огъня не бъде спазено.

Докато войната на изтощение продължава и всяка страна се опитва да изтощи другата, попитах Макс, 26-годишен войник, какво мисли за глобалните дипломатически усилия, настояващи за прекратяване на огъня. „Не мислиш за такива неща, когато си тук. Трябва да имаш „тунелно виждане“. Не можеш да позволиш на емоциите да диктуват действията ти. Чакаш команда и действаш, а ако няма команда, намираш начин да прекараш времето си. Но не позволяваш на подобни мисли да ти минават през ума“, каза той.

Караме на север от артилерийската позиция до град Добропилля, който е на около 19 км от руските позиции. Хиляди хора все още живеят в града, сред които са много от тези, които са били принудени да се преместят тук, защото родните им градове са станали твърде опасни за живеене.

Срещаме Светлана, която е от Покровск, но сега се е преместила в Добропилля. Попитах я дали смята, че призивът на Русия за прекратяване на огъня е довел до някаква промяна на място. „Можете да чуете звуците тук“, каза тя, визирайки непрекъснатите звуци от експлозии, като гръмотевици, които можехме да чуем от покрайнините на града.

„Това е звукът на руското прекратяване на огъня. Затова казвам, че никога не трябва да им се доверяваме“,

категорична е жената.

Двайсет и шест годишният Серхий се намесва: „Прекратяването на огъня е обявено само за да обърка хората и да ги заблудят, и за да могат те (бел. ред. Русия) да кажат на света „толкова сме добри, че се опитваме да накараме Украйна да се справи по мирен начин“, но в действителност всичко, което правят, е точно обратното на това“.

The three-day ceasefire in Ukraine declared by Russian President Vladimir Putin came into effect at midnight local time on Wednesday.



Kyiv has since accused Moscow of breaching it.@npwcnn describes what he's seeing and hearing on the ground in Eastern Ukraine. pic.twitter.com/0zfGUvUR8n — CNN International PR (@cnnipr) May 8, 2025

На главния пазар в Добропиле срещаме 65-годишния Александър. „Снощи беше по-тихо. Преди това редовно чувахме дронове „Шахед“, каза той. „Но сега отново чуваме аларми и не съм сигурен, че мога да видя някакво примирие“.

Докато говори, лицето му се извива в ридания.

„Страх ме е. Тук са жена ми и синът ми. Много се страхувам за семейството си. Страхувам се, че може да бъдем принудени да напуснем домовете си“,

каза той, сривайки се.