Мъж уби три жени и рани още три в Албания

А лбанец беше арестуван, след като уби три жени и рани други три в рамките на по-малко от час в Тирана, съобщи албанската телевизия „Топ Ченъл“. След часове преследване авторът на тройното убийство в албанската столица Рамазан Хутра е заловен от полицията и арестуван.

Suspected murderer of three women and three other injuries is arrested in Tirana