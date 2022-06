РС Македония и Албания реагираха на Бойко Борисов

П ремиерът на Албания Еди Рама смята новината, че лидерът на най-голямата опозиционна партия в България, Бойко Борисов се е съгласил с оттегляне на ветото за началото на преговорите на Северна Македония с ЕС, за положителен знак.

„Току що чух, че днес нещо се е раздвижило в България. Рано е да бъдем оптимисти и това е твърде малко, за да се променят части от утрешната реч, в която България е критикувана като страна, държаща две държави от НАТО като заложници, докато има война по границите на Европа”, написа Рама в Туитър.

Петков отказал предложение на Борисов за РС Македония

„Ще присъстваме на заседанието на Съвета на ЕС. Няма да има много какво да се чуе за нас, но ще се стремим да чуем идеята на президента Макрон за нова европейска политическа общност, която подкрепяме, за инициативата „Отворени Балкани”, която насърчава духа на Европа и за нашето пленничество от България, което я унищожава”, допълни Рама.

Борисов: Кирил Петков си позволява да лъже в Брюксел

Премиерът на Северна Македония Димитър Ковачевски пък подчерта на страницата си във Фейсбук, че правителството му не е получило официално предложение, което да е хармонизирано на ниво всички 27 страни-членки и че всяко решение трябва да бъде консултирано с институциите в Скопие.

„Какъвто и да е окончателният хармонизиран текст на френското предложение, посочвам, че за да бъде то приемливо за нас, следните елементи са от решаващо значение - ясно формулиране на македонския език в Преговорната рамка и ясна защита на македонската идентичност. Исторически въпроси не могат да бъдат критерии в Преговорната рамка“, заяви Ковачевски.

Той каза още, че преговорите с ЕС трябва да започнат преди началото на процедурата по конституционни промени за включване на българи, хървати и черногорци в преамбюла на конституцията на Северна Македония.

„Силни гаранции както от България, така и от Европейския съюз, че България няма да излезе с нови изисквания, извън това, което ще бъде договорено в Преговорната рамка и двустранния протокол, който все още не е хармонизиран с България”, посочи Ковачевски.

Just heard right now that something is moving today in Bulgaria. Too early to be optimistic and too little to change the part of the tomorrow speech where Bulgaria is criticised as a country which has kidnapped two NATO countries while there is a hot war at the Europe's border!