Мъж припадна зад Тръмп по време на пресконференция в Овалния кабинет на Белия дом

7 ноември 2025, 07:40
Мъж припадна зад Тръмп по време на пресконференция в Овалния кабинет на Белия дом
Източник: AP/БТА

П ресконференция на президента на САЩ Доналд Тръмп бе прекъсната внезапно снощи, след като мъж, стоящ зад президента в Овалния кабинет на Белия дом сред наредилите се ръководители на американски фармацевтични компании, припадна пред камерите, предаде ДПА.

В този момент главният изпълнителен директор на компанията "Илай Лили" (Eli Lilly) Дейвид Рикс говореше за сделка с лекарства за отслабване. Той прекъсна речта си, когато мъжът припадна, а няколко души в залата се втурнаха да му помогнат.

Тръмп стана от бюрото си и се обърна към мъжа, лежащ на пода, преди прякото предаване да бъде прекъснато.

Журналистите съобщиха, че мъжът е представител на фармацевтична компания, без да дадат повече подробности.

Източник: Светослав Танчев/БТА    
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 1 час
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 1 час
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 2 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 2 часа

