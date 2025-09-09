Жена падна в пролом в Родопите, оцеля, хваната за дънер

Т уристка падна от „Дяволската пътека“ край село Борино, която е затворена за преминаване поради опасен участък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. Жената е оцеляла по щастлива случайност, падайки в бурните води на река Читак дере.

Пострадалата е 41-годишна жена от София, тръгнала по „Дяволската пътека“ заедно със семейството си. В района има предупредителни табели, че е забранено преминаването по пътеката, каза пред БТА кметът на Борино Мустафа Караахмед. Информация за затворената заради компрометиран участък „Дяволска пътека“ е публикувана и на сайта на Община Борино. Заповедта за забрана за преминаван по пешеходния маршрут беше издадена през август.

Издирват турист, изгубил се в района на връх Ботев

Туристката е извадена от реката от екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Доспат. Жената успяла да се задържи в пълноводната бурна река, хващайки се за дънер. В момента на инцидента нивото на реката е било повишено заради контролирано изпускане на яз. „Доспат“, казаха за БТА от Община Борино. Оказана ѝ е спешна помощ, била е в шок, премръзнала и с видими наранявания по тялото. Жената вече е в добро състояние, има само външни наранявания по тялото, каза заместник-кметът на Борино Музафер Ахмедов.

Инцидентът е станал по участък от пътеката, който не е част от компрометираната зона, заради която е затворен маршрутът, допълни Ахмедов. Предполага се, че туристката се е подхлъзнала по пътеката.

Щастлива развръзка: Спасиха ранен турист в Рила

От Община Борино предупреждават туристите да се съобразяват със забраната за преминаване по „Дяволската пътека“, която е сред най-посещаваните пешеходни маршрути в региона.