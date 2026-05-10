Свят

Експлозия избухна на плавателен съд край Маями, много ранени

Спасителните екипи са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ“

10 май 2026, 07:28
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock Photos

Е динайсет души бяха откарани в болници с наранявания след експлозия на плавателен съд край Маями в събота, съобщи пожарно-спасителната служба на окръг Маями-Дейд, цитирана от "Асошиейтед Прес".

Взетият под наем плавателен съд се е намирал в залива Бискейн, близо до плитчината Хоулоувър, когато на борда е избухнала експлозия, сочи предварителна информация на Комисията за опазване на рибните ресурси и дивата природа на Флорида.

Повече от две дузини спасителни екипи са реагирали и са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ“, съобщи пожарно-спасителната служба на Маями-Дейд в изявление. Тя посочи, че е транспортирала 11 души до болници.

Нито една от двете служби не предостави информация за състоянието на ранените.

Щатската комисия за опазване на природата съобщи, че е започнало разследване.

Сред екипите, реагирали на инцидента, е била и бреговата охрана на САЩ.

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Много смартфони вече предлагат поне 8GB или 12GB системна памет, която надграждат допълнително с "виртуална" памет. Функцията трябва да помогне за работата с много приложения, но се оказва, че може и да е в основата на някои проблеми на смартфоните

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Навръх Деня на победата руският президент Владимир Путин обяви, че конфликтът в Украйна навлиза в своята финална фаза. Той изрази готовност за диалог с Европа чрез посредничеството на Герхард Шрьодер и постави условия за среща със Зеленски

Областният управител на Софийска област подава оставка

Това заявява в публикация във Фейсбук областният управител на Софийска област Иван Димитров, в която се обръща към вицепремиера Иво Христов

Кой е Виджай – актьорът, който навлезе в индийската политика, печелейки ключови избори

С обещания за злато, социални помощи и икономически възход, актьорът използва армия от фенове и изкуствен интелект, за да събори утвърдените политически династии

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Германски турист спечели дело срещу туроператор, след като почивката му на остров Кос бе провалена от липса на свободни шезлонги. Съдът присъди обезщетение от 1200 долара за семейството, принудено да седи на земята при 35-градусова жега в луксозен хотел

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

Това се посочва в доклад на кмета, включен в дневния ред за предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС) на 14 май

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

В превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор

„Ударихме някого, двигателят гори!" – аудиозапис разкри ужаса на борда на полет 4345 в Денвър

Шокиращ инцидент на международното летище в Денвър завърши фатално, след като самолет на Frontier Airlines удари пешеходец, навлязъл незаконно на пистата. Инцидентът предизвика пожар в двигателя и принудителна евакуация на стотици пътници

Министър Абровски: Законопроект за цените на земеделската продукция влиза в НС в понеделник

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим

Драма на мокрия асфалт: Масово падане и уругвайска победа във втория етап на Джиро д'Италия

Голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи

ГДБОП задържа двама за фишинг съобщенията от името на МВР

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи

Идентифицираха „нулевия пациент" на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Холандският орнитолог Лео Шилпероорд и съпругата му Мириам станаха първите жертви на опасния щам „Андри" на хантавируса. Как едно сметище в Аржентина и търсенето на рядка птица се превърнаха в началото на глобална здравна тревога на борда на круизен кораб

Побой в София: Инцидент на оживена спирка с трима задържани

Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх"

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.

