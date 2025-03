Пентагонът ще съкрати десетки хиляди служители, сред които и ветерани

В САЩ отново се планират масови съкращения на държавни служители - този път десетки хиляди.

Пентагонът се стреми да намали броя на своите цивилни служители с между 50 000 и 60 000 души чрез доброволно съкращаване на персонала. Все още обаче не е ясно дали тази цел може да бъде постигната без принудително съкращаване, предаде ABC News.

В момента Министерството на отбраната прилага доброволна схема за намаляване на числеността на своите 878 000 цивилни служители с 5% до 8% – еквивалентно на 50 000 - 60 000 души, заяви високопоставен служител на ведомството във вторник.

"Числото може да изглежда високо, но е важно да се съсредоточим върху процента – намаление от 5% до 8% не е драстично", каза той. По думите му, министърът на отбраната Пийт Хегсет е убеден, че това може да бъде постигнато, без да се компрометира бойната готовност, и че така ресурсите ще бъдат разпределени по-ефективно.

