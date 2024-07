Мълния удари самолет в Лондон (СНИМКА)

С амолет на British Airways е бил ударен от мълния на път за летище "Хийтроу" в Лондон, което е наложили спешно отклонение, пише The Sun, съобщи NOVA.

Полетът на British Airways от Щутгарт до "Хийтроу" е отклонен към летище "Гетуик". Ударите от мълнии по време на полети са много често срещани и почти винаги безобидни, съобщава британският вестник.

