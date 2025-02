„Мръсни“ коментари на ютубър предизвикаха масов скандал в Индия

„Мръсно“. „Извратен ум“. „Отвратителен“.

Това са думите, които Върховният съд на Индия използва, докато предоставя временна защита от арест на популярен ютубър, който през последната седмица е в окото на бурята в страната.

Фурорът започна, след като Ранвир Аллахбадия - чийто канал в YouTube BeerBiceps има осем милиона последователи - зададе въпрос на участник: „Бихте ли предпочели да гледате как родителите ви правят секс всеки ден до края на живота си или да се присъедините веднъж и да го спрете завинаги?“

Коментарите, направени в предаването India's Got Latent на 9 февруари, предизвикаха масово възмущение, полицейски дела и дори смъртни заплахи. Аллахбадия бързо премахна епизода, но това не спря вълната от гняв, насочена към него и шоуто.

Всъщност вниманието, което инцидентът получи, е поразително: той попадна в заглавията на националните вестници, беше отразен в най-гледаното телевизионно време, а някои от най-известните новинарски сайтове в Индия дори пуснаха страници на живо.

Това не е изненадващо, като се има предвид звездният статус на Аллахбадия. Той е интервюирал федерални министри, водещи боливудски знаменитости, състезатели по крикет и холивудски актьори. А миналата година министър-председателят Нарендра Моди му връчи трофея „Национални награди за творци“.

След избухването на спора Аллахбадия и създателят на предаването Самай Райна се извиниха за коментарите, а Райна свали всички предишни епизоди на предаването. В неотдавнашното си решение Върховният съд дори забрани на Аллахбадия да публикува съдържание в социалните медии.

Инцидентът обаче продължава да се появява в новините.

„Имам чувството, че държавата се опитва да даде пример на Аллахбадия“, казва Апар Гупта, основател на Фондацията за интернет свобода. Сакет Гокхале, депутат от опозицията, също осъжда посегателството срещу Аллахбадия и предаването.

„Грубото съдържание може да бъде критикувано, ако ви обижда. Не може обаче държавата да преследва и затваря хора заради това, че обиждат вашите „морални чувства““, пише той в публикация в X.

Популярният комик Вир Дас също се включи в спора и разкритикува новинарските канали за едноизмерното отразяване на инцидента и за пренебрежителното отношение към цялото цифрово съдържание.

Забележките на Аллахбадия и последвалата реакция предизвикаха дебати за свободата на словото и индийските закони за непристойно поведение; те също така предизвикаха разговори за жаждата за вирусно съдържание и последствията, с които се сблъскват неговите създатели, когато съдържанието им пресича границите, поддържани от самите хора, които го гледат.

Шоуто на Райна, което дебютира през юни, е популярно от самото начало, като всеки епизод се гледа десетки милиони пъти в YouTube. То не избягва да предизвиква и спорове.

Шоуто стана повод за странни изпълнения, а съдиите и участниците неведнъж са били забелязвани да правят груби и нецензурни коментари. Критиците обвиняват предаването в разпространяване на женомразки възгледи и в срам за тялото на гостите.

Популярна модна инфлуенсърка веднъж напусна шоуто, след като участник мъж я сравни с бивша актриса от филм за възрастни, а друг я попита за нейния „брой тела“ (жаргонен термин за броя на сексуалните партньори, които човек е имал).

Но изглежда, че това е и привлекателността на шоуто.

Феновете на предаването го приветстват за това, че защитава „суров талант и нефилтрирани шеги“. Някои от тях споделят, че са харесали популярните в предаването „скари“ - форма на комедия на обидата.

Експертите подчертават, че в условията на развлекателния пейзаж създателите на дигитално съдържание често се чувстват принудени да разширяват възможностите си - дори ако това означава да прибягват до рисковани и неприлични форми - само за да получат гледания и вирусна популярност.

Можем да кажем, че шоуто натисна границата и бутоните на мнозина. Но след това се обърна срещу него.

„Много от комедиите, особено от определен мъжки тип, са жестоки и нанасят удари на хората. В нея има жестокост. Така че, ако допринасяш за тази култура, няма да е шок, ако някой ден тя се върне, за да те ухапе“, казва режисьорката Паромита Вохра.

Тя допълва, че успешната комедия изисква прецизно осъзнаване на аудиторията, за която се играе, и на границите, които може да прекрачи.

Интересно е, че въпросът на Аллахбадия, който предизвика фурор, е почти идентичен с въпроса, зададен от водещия на австралийското комедийно шоу Truth or Drink на OG Crew. Въпреки че въпросът не предизвика възмущение в Австралия, той предизвика такова в Индия.

„Интернет даде възможност на съдържанието да достигне до пространства и хора, до които не е достигало по органичен начин. Необмисленото присвояване на съдържание може да има неочаквани последици“, казва тя.

Но също така казва, че е необходимо да се предпазим от превръщането на подобни проблеми във въпрос на морал.

„Когато избухнат такива спорове, винаги съществува риск моралът да бъде използван като оръжие, за да се накажат хората, които са се противопоставили на това, което е прието от обществото“, казва тя и добавя, че моралът все повече се избива в правната рамка на страната, което може да има разделящ ефект.

