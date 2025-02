Може ли Украйна да оцелее без помощта на САЩ

У краинският президент Володимир Зеленски подчерта в сряда колко важна е подкрепата на САЩ за страната му на фона на затварянето на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Защо има значение

В репресиите срещу федералните разходи, водени от технологичния милиардер Илон Мъск, който работи от името на администрацията на Тръмп, персоналът на USAID беше съкратен, а разходите на агенцията бяха спрени през последните две седмици. Този ход предизвика яростна реакция от страна на депутатите от Демократическата партия, които казват, че президентите не могат да премахнат присвоените от Конгреса федерални агенции.

USAID изплати $72 милиарда през фискалната 2023 г., последната пълна година, за която има налична информация. Най-много помощ над $16 милиарда — бяха изпратени в Украйна през тази година.

Украйна успя да удържи военното поражение след инвазията на Русия, която започна преди близо три години. Президентът Владимир Путин започна пълномащабната си война срещу съседа на страната си на 24 февруари 2022 г. Успешната военна съпротива на Украйна до голяма степен се подхранва от помощта на САЩ и другите им западни съюзници.

Какво да знаете

В сряда Зеленски написа в X (бивш Twitter ), че каза пред репортери в Киев, че „подкрепата на САЩ за Украйна не е спряла или намаляла. Благодарен съм за това“.

Той каза, че администрацията на Тръмп и Украйна в момента не обсъждат нова военна помощ, "но е твърде рано за това. Ние обаче вече започнахме да общуваме с екипа на САЩ."

В тема X Зеленски допълнително обясни, че първите дни на войната са били "изключително трудни" без подкрепата на САЩ.

"Дори не искам да си представям какво би се случило, ако Украйна трябваше да се изправи срещу Русия без подкрепата на САЩ", каза той.

Украинският президент каза още, че хипотетично разполагане на съюзнически войски в разкъсваната от война страна "не може да се случи без Съединените щати".

"Гаранциите за сигурност трябва да включват Съединените щати като най-значимия гарант, наред с Европа, включително ЕС и Обединеното кралство. Това е изключително важно. Само заедно. Независимо дали става въпрос за контингент, оръжия, военноморско присъствие, персонал или системи за противовъздушна отбрана, това трябва да бъде съвместно усилие между САЩ и Европа", добави той.

Какво казват хората

Президентът Доналд Тръмп каза пред репортери в неделя: "USAID се управлява от група радикални лунатици и ние ги измъкваме и след това ще вземем решение".

Тръмп каза в понеделник, че затварянето на агенцията "трябваше да бъде направено отдавна". Той също така каза, "Не мисля така", когато го попитаха дали Конгресът трябва да бъде този, който ще разпусне USAID.

Илон Мъск, ръководител на новосъздадения отдел за правителствена ефективност на Тръмп, каза по време на поток от X Spaces рано в понеделник, че работата на USAID е "невероятно политически пристрастна" и че "не подлежи на ремонт".

Демократите от комисията по външни отношения на Сената написаха в писмо до държавния секретар Марко Рубио в неделя, че Тръмп няма законови правомощия да елиминира финансирана от Конгреса независима агенция.

