Лавров: Русия ще продължи войната в Украйна докрай

Р уският външен министър Сергей Лавров заяви, че някои чуждестранни лидери се готвят за война срещу Русия и че Москва ще продължи докрай военната си операция в Украйна, предаде Ройтерс.

Той даде интервю за руската държавна телевизия

седмица след като руските сили предприеха настъпление в Украйна. По думите му Русия не мисли за ядрена война - според него тази мисъл се върти само в главите на западните политици.

Lavrov says Russia will continue Ukraine war till 'the end' https://t.co/22rdnEwAQk pic.twitter.com/cZGRqM7JwH