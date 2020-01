Мощно земетресение от 7,7 в Куба и Ямайка, опасност от цунами

З еметресение с магнитуд 7,7 разтърси Куба и Ямайка. Според Геологическият топографски институт на САЩ (USGS) земетресението е с епицентър между южните брегове на Куба, Ямайка и Каймановите острови на дълбочина от 10 километра, пише Ройтерс.

За трите държави беше издадено предупреждение за опасност от цунами. Според експерти са възможни големи вълни на 300 километра от епицентъра.

Първоначално USGS обявиха, че земетресението е било с магнитуд 7,3, но след това коригираха показанията.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център също даде по-ниска стойност в началото, но около 40 минути след труса, който стана в 19:10 часа по Гринуич, коригира данните на магнитуд 7,7.

#Breaking | #Tsunami Warning Of Up To 1 Meter (3 Feet) Issued For #Belize , #Cuba , #Honduras , #Mexico , #Cayman Islands And #Jamaica After Magnitude 7.7 Quake In The Caribbean Sea - International Tsunami Information Center pic.twitter.com/qzclEsAn0E ( @RedboxWire )

A powerful magnitude 7.7 #earthquake has struck near Jamaica and Cuba. It is the strongest quake in this portion of the Caribbean since 1900: https://t.co/u4s9enL39s pic.twitter.com/bNQNt6ui6d