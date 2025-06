Мистериозни огнени кълба прелетяха над САЩ

О гнени кълба прелетяха в небето над САЩ, съобщи ABC News.

Американското метеорно общество заяви, че е получило над 140 съобщения за наблюдения на огнени кълба в шест щата - Алабама, Флорида, Джорджия, Северна Каролина, Южна Каролина и Тенеси.

Според Националната метеорологична служба в Пичтри Сити в северната част на Джорджия има „многобройни съобщения“ за земетресение, последвано от светкавица в небето. Гражданин в окръг Хенри съобщава, че по това време през тавана на къщата му е преминала „скала“, съобщават от службата, като същевременно споделят снимки на щетите в социалните мрежи.

„Изглежда, че или метеор, или космически боклук е пресякъл небето на Северна Джорджия малко преди 12:30 ч. Земетресението, което сте усетили, е било резултат от звуковия взрив от метеорита или космическия боклук“, заявиха от NWS в Пичтри Сити.

Националната океанска и атмосферна администрация (НОАА) съобщи, че е открила множество ярки светкавици през деня в четвъртък чрез своето устройство за проследяване на мълнии.

Множество видеоклипове от домашни охранителни камери и записи от автомобилни камери в Южна Каролина, проверени от ABC News, са заснели огнено кълбо, което преминава през небето по това време.

