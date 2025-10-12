Фатална катастрофа край Благоевград: 21-годишен мъж почина

М ъж на 21 години от Благоевград загина при пътен инцидент на разклона за селата Бучино и Бело поле. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.

Инцидентът е станал около 18:40 ч. в събота в района на разклона за селата Бучино и Бело поле е станало пътно транспортно произшествие (ПТП), при което лек автомобил БМВ, управляван от 21-годишен мъж от гр. Благоевград, движейки се в посока от с. Долно Българчево към с. Бело поле е излязъл извън платното за движение, блъснал се е в земен скат и се е преобърнал няколко пъти.

В резултат на инцидента водачът на автомобила е починал, а 28-годишен негов спътник от гр. Благоевград е настанен в МБАЛ-Благоевград с комоцио и наранявания в областта на гърба.