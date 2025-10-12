Свят

Пол Бия - президентът на 92 г., който се готви за осми мандат

Най-възрастният действащ държавен глава в света управлява Камерун вече 43 години

12 октомври 2025, 08:20
Пол Бия - президентът на 92 г., който се готви за осми мандат
Президентът на Камерун Пол Бия и първата дама - шармантната му съпруга Шантал Бия на единствения митинг на държавния глава преди изборите   
Източник: БТА/AP

К амерунците излизат да гласуват в неделя на президентските избори, на които действащият президент Пол Бия — най-възрастният действащ държавен глава в света на 92 години — се очаква да запази своето 43-годишно управление, въпреки активизиралата се опозиция, настояваща за промяна, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Сред опонентите на Бия е бившият правителствен говорител Иса Чирома, на 76 години, който събира големи тълпи, призоваващи за край на дългото управление на ветерана.

Кандидатурата на Чирома получи подкрепа от платформа, обединяваща някои опозиционни партии и граждански организации.

Въпреки това анализаторите твърдят, че Бия, който е на власт от 1982 г., вероятно ще бъде преизбран, имайки предвид твърдия му контрол върху държавния апарат и разединения характер на опозицията.

Десетилетия на икономическа стагнация

Критиците му все още се надяват, че той може да бъде свален от власт след десетилетия на икономическа стагнация и напрежение в тази централноафриканска държава с население от 30 милиона души, производител на петрол и какао.

В квартал Брикетрие на столицата Яунде, шофьорът Хасан Джбрил заяви, че се надява изборите да донесат промяна. „Вече 43 години камерунците страдат. Няма работа,“ каза Джбрил, който планира да гласува за Чирома. „Искаме промяна, защото сегашното правителство е диктаторско“.

Правителството на Бия винаги е отхвърляло тези обвинения, заявявайки, че Камерун е демократична държава с редовни и свободни избори.

Гласуването започва в 07 ч. и приключва в 17 ч., като резултатите се очакват в рамките на 15 дни.

Бия премахна ограничението за броя на мандатите през 2008 г. и отдавна използва тактиката „разделяй и владей“.

Изборната система с един тур дава победа на кандидата с обикновено мнозинство.

„Изненадата все още е възможна, но разделената опозиция и подкрепата на мощната изборна машина, според нас, ще осигурят на 92-годишния Бия неговия осми мандат,“ заяви Франсоа Конради, водещ политически икономист в Oxford Economics.

„Бия остана на власт почти 43 години, умело разделяйки своите противници, и макар да смятаме, че вече не е напълно наясно с всичко, което се случва, изглежда, че машината, която е изградил, ще управлява чрез разделение още веднъж,“ добавя Конради в бележка.

Лозунгът на Бия е „Величие и надежда“

Под лозунга „Величие и надежда“ Бия е провел само един предизборен митинг — в северния град Маруа — като разчита на строго контролирани държавни медии и публикации в социалните мрежи, докато екипът му обещава повече икономическо развитие.

„За мен нещата само се влошиха. Нищо не се променя. Нищо не се е променило“, казва Ервес Митерранд, механик в търговската столица Дуала. „Искаме да видим тази промяна, искаме тя действително да се случи. Не искаме повече само да слушаме обещания“, добавя той.

Малко над 8 милиона души са се регистрирали, за да гласуват.

Източник: Reuters    
Камерун президентски избори Пол Бия Иса Чирома опозиция икономическа стагнация дългогодишно управление диктатура Централна Африка политическа промяна
