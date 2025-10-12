Любопитно

Инфлуенсърката Михаела шокиращо напусна Big Brother

Тя не получи най-нисък вот от зрителите, а взе решение да напусне Къщата по собствено желание

12 октомври 2025, 08:28
Михаела Василева   

Г ръмогласната инфлуенсърка Михаела Василева, позната в Къщата с псевдонима “Овца”, напусна Big Brother. Тя взе решение да излезе от надпреварата за 100 000 лева по собствено желание. Михаела, както и Мина, получиха най-висока подкрепа от зрителите на NOVA – 33%, a нейният най-голям конкурент - автомонтьорката Лена само 5%.

През седмицата Михаела сподели, че иска да напусне социалния експеримент. След като беше попитана от Big Brother по време на живото излъчване той ѝ даде 10 минути да вземе окончателно решение. Тя излезе от най-коментираната къща в България с широка усмивка и определи себе си като победител. Освен Лена, от елиминация се спасиха още тираджията Калин и студентката по химия Мина.

Михаела ще гостува в подкаста “Голямата сестра” веднага след излизането си от риалити форма. Тя ще отговори на най-важния въпрос - защо реши да си тръгне от приключението на живота си. Подкастът ще бъде наличен в неделя от 16:00 ч. в  NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Гледайте Big Brother от вторник до петък от 22:00 ч. по NOVA и специалното лайв студио от 21:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

