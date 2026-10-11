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Министерството на правосъдието на САЩ разследва пет водещи телевизии

Разследването срещу Ей Би Си, Си Би Ес, Си Ен Ен, Ен Би Си и „Фокс Нюз“ е за възможен антитръстов бойкот след протеста им срещу ограниченията за медии в Белия дом

11 октомври 2026, 16:00
Министерството на правосъдието на САЩ разследва пет водещи телевизии
Източник: Getty Images

М инистерството на правосъдието на САЩ разследва пет телевизионни канала - Ей Би Си, Си Би Ес, Си Ен Ен, Ен Би Си и „Фокс Нюз“, след като те временно преустановиха отразяването на дейността на американския президент Доналд Тръмп, пише в съботния си брой вестник „Ню Йорк Таймс“, предадоха световните агенции.

Изгонените от Тръмп медии поискаха федерален съдия да запази достъпа им до Белия дом

През септември президентът Тръмп забрани достъпа до Белия дом на Си Ен Ен, „Ем Ес Нау“ и „Политико“, като ги обвини, че разпространяват „фалшива информация“.

Но трите медии заведоха дело в съда, като посочиха „пряко нарушение на Първата поправка“ към Конституцията на САЩ, която гарантира свободата на словото. Забраната впоследствие бе отменена от федерален съдия.

Вследствие на забраната петте основни американски телевизионни канала преустановиха за няколко дни, в знак на солидарност със Си Ен Ен, съвместното отразяване, известно в медийните среди като „пул“ от Белия дом, при което един канал снима от името на всички аудиовизуални медии през съответния ден.

„Пулът“ е ротационна група от акредитирани в Белия дом журналисти, които придружават президента и предоставят кадри и информация на останалите медии.

Длъжностни лица от Министерството на правосъдието са се свързали с телевизионните канали в петък и са поискали документите относно телевизионния „пул“ в Белия дом, според „Ню Йорк Таймс“, който се позовава на шестима служители.

Съд нареди на Тръмп да възстанови достъпа на журналисти до Белия дом

Говорителката на министерството Емили Ковингтън е казала пред ежедневника, че петте телевизионни канала са „бойкотирали отразяването на събитията в Белия дом“.

„Бойкотите между търговски конкуренти могат да нарушат Закона на Шърман“ - антитръстово законодателство, се казва още в изявлението на Ковингтън.

Президентът Тръмп отдавна атакува медиите, които излъчват критични репортажи по негов адрес, като неведнъж ги е наричал „враг на народа“.

Телевизионните канали Си Ен Ен, „Ем Ес Нау“ и онлайн изданието „Политико“ в четвъртък поискаха от федерален съдия да удължи за неопределен срок възстановяването на достъпа им до Белия дом.

Източник: Светослав Танчев/БТА    
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