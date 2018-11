Милиардерът Джордж Сорос благодарял с по 20 долара месечно на човека спасил го от нацистите. Едва, когато спасителят му бил на смъртно легло финансовият спекулант и филантроп платил за здравните грижи.

Миклош Прохазка рискувал живота си за да предпази от нацистите момчето Сорос в дома си в Будапеща през 1944 г. Този герой спасил и други евреи обаче остава неизвестен, посочва „Дейли мейл“ (Daily Mail).

Дъщерята на Прохазка разказа как продавачът в магазин бил един от малкото унгарци, готови да поставят в опасност семейството си, за да спасят живота на евреи. Мъжът дълги години отказвал да вземе пари за спасяването на Сорос.

Изясняването на детайлите от ранните години на американския предприемач с унгарски произход, става след мащабно разследване, проведено в Унгария, Швеция и Съединените щати.

Днес Сорос е милиардер, но през 1944 г. светът е бил различен. Тогава Хитлер владее Унгария и евреите са преследвани. В началото на Втората световна война Сорос живеел със семейството си на остров Лупа на Дунава. Баща му Тивадар е герой от Първата световна война, избягал от руски лагер със сал.

При нацистката инвазия Тивадар изоставя семейството си, за да ги спаси. Самият той се укрива в магазин за мебели, съпругата му заминава за езерото Балатон, синът му Паул се представя за унгарц. А русият Джордж Сорос е прекръстен на Киш Шандор и е снабден с фалшиви документи. След това е приет от мъж, наричан Баумбах, известен също като Бауфлус, на когото бащата на Сорос плаща.

Но престоят при Баумбах не продължава дълго. Тъй като домът на неговия покровител бил близо до родния дом на Сорос, детето било разпознато от свои бивши съученици.

Тогава се появява Прохазка, който е сред подчинените на Баумбах в министерство на селското стопанство на Унгария. Сорос е настанен в скривалище зад шкаф в дома на Прохазка.

Дъщерята на спасителя на милиардера – Ева, пенсиониран невролог, живееща в Гьотеборг, Швеция, разказва, че нейният баща, който починал от рак на белия дроб през 1999, е дал подслон на 15 евреи по време на войната.

Сорос обаче никога не е отдал публично никаква благодарност на Прохазка за това, че е спасил живота му. Героят не присъства в нито една от биографиите на милиардера и името му не е сред тези на признатите герои - спасили евреи, в парка Яд Вашем край Йерусалим.

Според Ищван Щефка, в миналото съсед на Прохазкови в Будапеща, след войната Сорос показал благодарността си към своите спасители, като им изпращал по 20 долара на месец.

„Парите никога не се увеличиха, дори след като Сорос стана богат и инфлацията се повиши“, казва Щефка.

Един ден Сорос дошъл в Унгария за събитие. Той изпратил покана до Прохазка. Но не и до жена му. Прохазка се ядосал. Отишъл в хотела на Сорос, разкрещял му се и след това затръшнал вратата пред лицето му.

Милиардерът предложил да изпрати шофьор да доведе съпругата му, но Прохазка отказал. Дълго време след това двамата със Сорос не си говорят.

Едва в края на живота на Прохазка милиардерът дава пари за лечението на спасителя си.

Децата на Прохазка емигрирали в Швеция след потушеното антикомунистическо въстание в Унгария през 1956 г. Самият Прохазка и съпругата му Елвира останали в Будапеща.

Тя умира през 1989 г. от белодробна емболия. Шест години по-късно Прохазка, който бил заклет пушач се разболява от рак на белите дробове. Той се премества в Гьотеборг за лечение, където живее със сина и дъщеря си.

Сорос плащал медицинските сметки на Прохазка до 1999 г., когато спасителят му умира на 90-годишна възраст.

Дъщерята на Прохазка си спомня и че днешният милиардер ѝ подарил първите обувки, които купил със спестени от него пари. В същото време Сорос и нейният брат често се биели като малки. Говорителят на милиардера отрича да е имало такова нещо.

