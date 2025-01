Трафик на ядрени материали от Мианмар: Японски лидер на якудза се призна за виновен

Л идер на Якудза се призна за виновен в боравене с ядрен материал, произхождащ от Мианмар, и в опит да го продаде, за да финансира незаконна сделка с оръжие, съобщиха американските власти.

Такеши Ебисава и съобвиняемият преди това бяха обвинени през април 2022 г. в трафик на наркотици и престъпления с огнестрелни оръжия и двамата бяха задържани.

След това той беше допълнително обвинен през февруари 2024 г. в заговор за продажба на оръжеен ядрен материал и смъртоносни наркотици от Мианмар и за закупуване на военно оръжие от името на въоръжена бунтовническа група, казаха прокурорите.

Военното оръжие, което ще бъде част от оръжейната сделка, включва ракети земя-въздух, се твърди в обвинителния акт.

“Както призна днес във федералния съд, Такеши Ебисава нагло е трафикирал ядрен материал, включително оръжеен плутоний, от Бирма", каза в сряда изпълняващият длъжността американски адвокат Едуард Ким, използвайки друго име за Мианмар.

