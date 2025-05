Метеорологични оръжия: Конспиративна група заплашва радари в САЩ

О фисите на Националната метеорологична служба (NWS) в цялата страна са в повишена готовност след последните заплахи срещу инфраструктурата на агенцията – и по-специално срещу доплеровите метеорологични радари. Това става ясно от вътрешна кореспонденция на службата за сигурност към Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA), предаде CNN.

Групата Veterans on Patrol, определяна от Southern Poverty Law Center като антиправителствена милиционерска организация, разглежда мрежата от доплерови радари на NWS като „метеорологични оръжия“, става ясно от вътрешен имейл на NOAA от понеделник, който CNN е видяла.

Още на 1 май до служителите на NWS е бил изпратен имейл с обща, макар и по-неясна информация за евентуални заплахи. Съобщението от понеделник, обаче, е значително по-конкретно и съдържа указания за действие. В него службата за сигурност на NOAA отбелязва, че разполага с информация за няколко срещи – както на живо, така и онлайн – на групата Veterans on Patrol.

„Групата насърчава всички желаещи да се включат в тренировки за проникване в обекти на NEXRAD с цел откриване на слабости, които биха могли да се използват за саботаж и унищожаване на тези съоръжения“, се посочва в имейла, като NEXRAD е съкращението на метеорологичната радарна система.

По-нататък се уточнява, че групата нарича кулите на системата „метеорологични оръжия“ и твърди, че не съществуват закони, които да възпират гражданите да унищожат тези „оръжия“.

Остава неясно какво точно смятат членовете на групата, че правят радарите. NEXRAD – или „радар от следващо поколение“ – функционира от 1990 г. насам и е ключов инструмент за откриване на валежи, идентифициране на торнада и опасни гръмотевични бури, като осигурява навременни предупреждения, които спасяват животи. Системата се използва и от Федералната авиационна администрация и Военновъздушните сили на САЩ.

Сред предложените мерки за сигурност е въвеждането на система за работа по двойки при посещения на отдалечени обекти и засилено внимание за всякаква подозрителна дейност.

„Не влизайте в контакт със съмнителни лица; вместо това информирайте веднага местните органи на реда“, се казва в имейла от понеделник.

Вътрешната кореспонденция на NOAA още показва, че ФБР и други служби за сигурност са наясно с дейността на организацията и следят нейните действия, както и че вече са били издадени предупреждения относно заплахата за системата NEXRAD. От CNN уточняват, че не са успели независимо да потвърдят участието на ФБР.

