Мерц: САЩ са унизени от Иран и не се вижда край на конфликта

С ъединените американски щати са "унизени" от Иран, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предупреждавайки, че конфликтът вероятно няма да приключи скоро, предаде ДПА.

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

"Иранците очевидно са по-силни от очакваното и американците очевидно нямат убедителна преговорна стратегия", каза Мерц по време на посещение в училище в град Марсберг.

"Проблемът с подобни конфликти винаги е, че можеш да ги да започнеш по всяко време, но въпросът е дали и как ще можеш да ги приключиш. В продължение на 20 години бяхме свидетели на болезнена демонстрация на този факт в Афганистан. Видяхме го и в Ирак."

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

САЩ "съвсем очевидно влязоха в тази война без никаква стратегия", каза Мерц, което прави още по-трудно прекратяването на конфликта. "Особено след като иранците очевидно преговарят много умело – или просто много умело не преговарят", добави той.

"Цяла нация бива унизена от иранското ръководство".

"В момента ситуацията е доста заплетена", каза канцлерът. "И ни струва много пари. Този конфликт, тази война срещу Иран, има пряко въздействие върху брутния ни вътршен продукт."

Размяна на остри реплики между САЩ и Германия заради конфликта в Близкия изток

Германия запазва предложението си да разположи миночистачи, за да помогне за отваряне на Ормузкия проток, който е от основно значение за световните доставки на петрол, посочи още Мерц. Предпоставката за това обаче е първо да се прекратят военните действия.

Фридрих Мерц се спря и на въпроса с украинския конфликт. Според него по-тясната интеграция на Киев в ЕС е жизненоважна за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

"Надяваме се, че в някакъв момент ще има мирен договор с Русия. Тогава е възможно част от територията на Украйна вече да не е украинска", каза Мерц по време на дискусията с ученици в град Марсберг. За да може украинският президент Володимир Зеленски да осигури мнозинство за това на референдум, той трябва да може да каже на сънародниците си, че е "проправил за тях пътя към Европа".

Мерц: Войната в Украйна ще продължи, Русия не иска преговори

Посещението на канцлера в гимназията "Карл Велики" в Марсберг беше част от Деня на европейския проект, който училищата в цяла Германия отбелязват с различни събития, посветени на ЕС.