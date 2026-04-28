Мерц: САЩ са унизени от Иран и не се вижда край на конфликта

Източник: EPA/БГНЕС

С ъединените американски щати са "унизени" от Иран, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предупреждавайки, че конфликтът вероятно няма да приключи скоро, предаде ДПА.

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

"Иранците очевидно са по-силни от очакваното и американците очевидно нямат убедителна преговорна стратегия", каза Мерц по време на посещение в училище в град Марсберг.

"Проблемът с подобни конфликти винаги е, че можеш да ги да започнеш по всяко време, но въпросът е дали и как ще можеш да ги приключиш. В продължение на 20 години бяхме свидетели на болезнена демонстрация на този факт в Афганистан. Видяхме го и в Ирак."

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

САЩ "съвсем очевидно влязоха в тази война без никаква стратегия", каза Мерц, което прави още по-трудно прекратяването на конфликта. "Особено след като иранците очевидно преговарят много умело – или просто много умело не преговарят", добави той.

"Цяла нация бива унизена от иранското ръководство".

"В момента ситуацията е доста заплетена", каза канцлерът. "И ни струва много пари. Този конфликт, тази война срещу Иран, има пряко въздействие върху брутния ни вътршен продукт."

Размяна на остри реплики между САЩ и Германия заради конфликта в Близкия изток

Германия запазва предложението си да разположи миночистачи, за да помогне за отваряне на Ормузкия проток, който е от основно значение за световните доставки на петрол, посочи още Мерц. Предпоставката за това обаче е първо да се прекратят военните действия.

Фридрих Мерц се спря и на въпроса с украинския конфликт. Според него по-тясната интеграция на Киев в ЕС е жизненоважна за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

"Надяваме се, че в някакъв момент ще има мирен договор с Русия. Тогава е възможно част от територията на Украйна вече да не е украинска", каза Мерц по време на дискусията с ученици в град Марсберг. За да може украинският президент Володимир Зеленски да осигури мнозинство за това на референдум, той трябва да може да каже на сънародниците си, че е "проправил за тях пътя към Европа".

Мерц: Войната в Украйна ще продължи, Русия не иска преговори

Посещението на канцлера в гимназията "Карл Велики" в Марсберг беше част от Деня на европейския проект, който училищата в цяла Германия отбелязват с различни събития, посветени на ЕС.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
<p>Катастрофа с тир затвори временно АМ &quot;Тракия&quot; край Пазарджик</p>

Затвориха временно АМ "Тракия" заради изтеглянето на катастрофирал тир

България Преди 14 минути

Трафикът се пренасочва през пътен възел "Калугерово"

,

Приятели завинаги: Антонио Бандерас и Мелани Грифит на рядка семейна вечеря в Ел Ей

Любопитно Преди 19 минути

Бившите съпрузи Мелани Грифит и Антонио Бандерас остават еталон за добри отношения след развода

,

Вдъхновени от крилата на насекоми: Учени създадоха покритие, което унищожава вирусите

Любопитно Преди 56 минути

Прототипът е тестван върху човешкия парагрипен вирус тип 3 (hPIV-3), който може да предизвика бронхиолит и пневмония

Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

България Преди 1 час

Негови посланици ще бъдат Малена и Тервел Замфирови

Скандал в Темида: Започва дисциплинарно производство срещу съдия заради натиск върху колега

Скандал в Темида: Започва дисциплинарно производство срещу съдия заради натиск върху колега

България Преди 1 час

Министърът на правосъдието смята, че с действията си съдията е нарушил основни етични правила

Каш Пател

„Списъкът“ на стрелеца: Защо Каш Пател е бил изключение

Свят Преди 1 час

Коул Алън в предполагаемия си манифест е заявил, че е искал да убие всеки член на администрацията на Тръмп, когото успее да намери, с изключение на директора на ФБР Каш Пател

.

Пропаганда, власт и похот: Тайният сексуален живот на Йозеф Гьобелс

Любопитно Преди 1 час

Докато Магда Гьобелс е представяна за „майката на нацията“, съпругът ѝ превръща властта си в инструмент за сексуална принуда, криейки се зад маската на идеалния ариец

„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

Любопитно Преди 1 час

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години

Венеция потъва: Градът обмисля драстични мерки срещу рекордните наводнения

Венеция потъва: Градът обмисля драстични мерки срещу рекордните наводнения

Любопитно Преди 1 час

Въпреки защитната система за 6 милиарда евро, Адриатическо море продължава да притиска историческия град

Ерата на Оливия Дийн: Новият глас на британския соул, който превзема световната сцена

Ерата на Оливия Дийн: Новият глас на британския соул, който превзема световната сцена

Любопитно Преди 1 час

Британската соул звезда Оливия Дийн доминира сцената през 2026 г. с милиарди стриймове, награда Грами за нов артист и разпродадено турне, превръщайки албума „The Art of Loving“ и хита „Man I Need“ в глобални феномени на съвременната поп култура

<p>Иран с остро послание към САЩ: Откажете се от незаконните и неразумни искания</p>

Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

Свят Преди 2 часа

Техеран заяви, че Щатите трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

България Преди 2 часа

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Свят Преди 2 часа

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

Gong.bg разширява дигиталното си присъствие с нов интерактивен канал

Gong.bg разширява дигиталното си присъствие с нов интерактивен канал

Любопитно Преди 2 часа

Джими Кимъл

След шегата за „вдовица“: Джими Кимъл отказва да се извини на Мелания Тръмп

Свят Преди 2 часа

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега“, като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен“

Фатален сблъсък край Пловдив: Млад мъж загина при катастрофа с трактор

Фатален сблъсък край Пловдив: Млад мъж загина при катастрофа с трактор

България Преди 2 часа

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Орлин Горанов ще пее в Монреал и Торонто

Edna.bg

Роби: Жената до мен ми дава вяра и криле

Edna.bg

ФИФА планира голяма промяна с картоните на Мондиал 2026

Gong.bg

Ужас! Арестуваха съдия от Мондиал 2026 за сексуално посегателство над тийнейджър

Gong.bg

Стрелба в Атина: 89-годишен откри огън в Апелативния съд и в магазин

Nova.bg

Заради сформирането на нов кабинет: Очаква се депутати от „Прогресивна България” да се откажат от депутатските си места

Nova.bg