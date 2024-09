Чудо на медицината: Разделиха сиамски близначки след 14 часова операция

Е дногодишни сиамски близначки, съединени в главата, са били успешно разделени след 14-часова операция, ръководена от водещ британски хирург.

Професор Нор ул Уласе Джелани от болница Great Ormond Street използва иновативна технология, при която се използва виртуална реалност, за да проведе сложната процедура на Минал и Мирха в Турция.

И двете се възстановяват в болница и се очаква да се възстановят напълно и да водят нормален живот, когато се върнат у дома в Пакистан следващия месец.

One-year-old twin girls, conjoined at the head, have been successfully separated during a 14 hour operation led by a leading British surgeon. Both are recovering in hospital & are expected to live normal lives after they return home.https://t.co/7MXnrIXBm3