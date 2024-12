Руската полиция нахлу в ЛГБТ клуб в Москва

Р уската полиция е нахлула в няколко бара и ресторанта в Москва в събота като част от правителствените действия срещу „ЛГБТК+ пропагандата“, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на руски държавни медии.

При акцията са били конфискувани телефони, лаптопи и видеокамери, а документите на посетителите са били проверени от полицейските служители, съобщи ТАСС, като се позовава на полицейски източници.

Операцията съвпада с първата годишнина от решението на руския Върховен съд, според което „ЛГБТК+ движението“ трябва да бъде забранено като „екстремистка организация“, припомня АП.

🚨🇷🇺🏳️‍🌈MOSCOW CLUB RAIDS TARGET "LGBT PROPAGANDA"



Moscow police raided nightclubs on the anniversary of LGBT being labeled an "extremist movement" in Russia.



They went into full treasure hunt mode, seizing electronics, weapons, and even the booze that was supposedly sold under… pic.twitter.com/U7NCcAVPv3