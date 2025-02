Мащабен токов удар остави без електроснабдяване Сантяго

М ащабен токов удар тази нощ остави без електричество почти цялата столица на Чили - Сантяго, както и прекъсна електроснабдяването на основните мини за добив на мед в северната част на страната, оказвайки отрицателно влияние върху световните пазари на метали, предаде Ройтерс.

Малко след токовия удар правителството на южноамериканската държава обяви извънредно положение и въведе комендантски час от 22:00 снощи до 6:00 ч. тази сутрин местно време (03:00 - 11:00 бълг. вр.) от северния регион Арика и Паринакота до Лос Лагос на юг.

Chile Plunged into Darkness: State of Emergency Declared Amid Massive Blackout. SANTIAGO, Chile — Chile declared a state of emergency Tuesday night as a massive power outage left millions without electricity, darkening Santiago and affecting 14 of 16 regions. Interior Minister… pic.twitter.com/j1aCAjlLt3

Мащабният срив в електроснабдяването е причинен от повреда в далекопровод в Северно Чили, заяви министърката на вътрешните работи на страната Каролина Тоа.

A massive power outage across Chile plunged the country's capital Santiago into darkness on Tuesday and knocked out electricity to major copper mines in the country's north. https://t.co/z8PnqYAC90