Певец почина на сцената след токов удар

Б разилският изпълнител Айрес Сасаки е починал, след като е бил ударен от ток на сцената по време на изпълнение.

35-годишният Айрес Сасаки е починал почти веднага след контакт с кабел по време на изпълнение в хотел Solar в Салинополис, Бразилия, съобщават местни медии.

Singer dies after being electrocuted during performance https://t.co/sQF9jV9fEs