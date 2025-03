Малко дете, скитащо по улиците, води полицията до шокираща сцена у дома

М алко дете, намерено да се скита по средата на улица във Флорида с изцапан памперс доведе полицията до дом с изключително опасни условия на живот. Бащата на детето е открит припаднал в леглото си в нетрезво състояние, съобщиха властите, пише ABC News.

Инцидентът се разиграл в неделя, 16 март, когато шерифският отдел на окръг Флаглер във Флорида реагирал на множество спешни сигнали за 2-годишно дете, което "се разхожда по средата на улицата по пижама с много изцапан памперс", според изявление на шерифския отдел, публикувано във вторник.

Преди пристигането на полицията свидетели забелязали детето в предния двор на близка къща. Те го отвели до жилището, където открили баща му – 44-годишния Рос Джуди от Палм Коуст, – припаднал в леглото си в нетрезво състояние, уточняват властите.

