Макрон призовава за "незабавна деескалация" в Сирия

Ф ренският президент Еманюел Макрон и президентът на автономната област Иракски Кюрдистан Нечирван Барзани призоваха за "незабавна деескалация" в Сирия по време на телефонен разговор, съобщи френското президентство, цитирано от Франс прес.

"Призоваха всички страни за незабавно деескалиране и трайно прекратяване на огъня".

Те също така поискаха "възобновяване на преговорите за интегриране на Сирийските демократични сили (СДС, съставени предимно от кюрди, бел. АФП) в сирийската държава в съответствие със споразумението от 10 март 2025 г., което има за цел интегрирането на кюрдските сили, но чието изпълнение се забавя.

Макрон и Нечирван Барзани добавиха, че "сирийските власти носят пълна отговорност за осигуряването на защитата" на цивилното население, отбелязва френското президентство. Днес СДС съобщиха за ожесточени сражения със сирийската армия.

Кюрдските власти наложиха полицейски час в контролираната от тях северна сирийска провинция Ракка, докато напредващите правителствени сили обявиха намерението си да бомбардират цели в тази зона. В съобщението на кюрдската автономна администрация се обявява, че "в района на Рака се налага пълен полицейски час до ново нареждане".

Град Ракка, в едноименната провинция, беше "столицата" на джихадистката групировка "Ислямска държава", преди да бъде победена от СДС, подкрепяни от многонационална коалиция, водена от САЩ.

От своя страна, сирийската армия обяви в съобщение "затворена военна зона" около град Табка, разположен на брега на Ефрат в провинция Ракка. Тя предупреди, че ще нанесе удари по цели на кюрдските сили в зоната, включително една близо до град Ракка, и призова цивилните да се отдалечат от нея.

Сирийската армия обяви в изявление по официалната телевизия, че днес си е възвърнала контрола над 34 населени места, напуснати от СДС.