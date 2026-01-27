Тейана Тейлър взриви Париж: По прозрачна дантела и диамантена корона

Любопитно

Тейана прикова погледите на Седмицата на модата в Париж с провокативен тоалет и тиара. Аксесоарът е прецизна възстановка на бижутата, откраднати при скорошния дързък обир в Лувъра, превръщайки се в най-обсъждания детайл от шоуто на Schiaparelli

27 януари 2026, 13:40
Източник: Getty Images

Т ейана Тейлър се появи на ревюто на Schiaparelli Haute Couture пролет/лято 2026, облечена в прозрачна дантелена рокля и инкрустирана с диаманти тиара, обсипана със скъпоценни камъни и бижута, в понеделник, 26 януари, предаде People

35-годишната звезда от филма „Една битка след друга“ показа тялото си в прозрачен дантелен комплект, декориран с флорални мотиви. Тя преметна дълъг до земята черен блейзър през раменете си за драматичен силует.

Аксесоарите обаче откраднаха шоуто. Тя съчета визията си с ослепителна, обсипана с кристали корона, декорирана с перли, която стоеше върху черните ѝ къдрици, и допълващо сребърно колие, украсено с не по-малко впечатляващи камъни. Обеците ѝ също бяха обсипани с диаманти и кристали.

Тиарата, както каза творческият директор Даниел Роузбъри пред Vanity Fair преди шоуто, беше възстановка на тази, открадната от Лувъра по време на скорошния обир. 

„Прибирах се пеша от офиса, веднага след като бижутата бяха откраднати от Лувъра“, каза той пред изданието. „И си помислих: Няма ли да е хубаво да пресъздадем откраднатите бижута от Лувъра?“

Тейлър допълни тоалета си с черни обувки на платформа.

Номинираната за Оскар актриса беше с опушен грим на очите с двойна очна линия. Тя контрастираше на силния грим на очите с естествени, лъскави устни.

Появата на Тейлър на Седмицата на модата в Париж идва по-малко от седмица, след като тя получи първата си номинация за Оскар. На 22 януари беше обявена номинацията ѝ за най-добра поддържаща актриса за ролята ѝ във филма „Една битка след друга“.

Наградите „Оскар“ за 2026 г., водени от Конан О'Брайън, ще бъдат излъчени в неделя, 15 март.

Източник: People    
