САЩ разполагат изтребители в Пуерто Рико срещу наркокартелите

Мадуро заяви, че САЩ "се опитват да извършат смяна на режима чрез военни заплахи"

5 септември 2025, 13:41
САЩ разполагат изтребители в Пуерто Рико срещу наркокартелите
Източник: Guliver/Getty Images

С АЩ ще разположат 10 изтребителя Ф-35 на летище в Пуерто Рико за операции срещу наркокартелите, предаде Ройтерс и прогнозира, че този ход вероятно ще засили допълнително напрежението в региона.

Високотехнологичните изтребители ще бъдат добавени към вече значителното американско военно присъствие в южната част на Карибите, където президентът Доналд Тръмп нареди да бъде проведена кампания срещу групи, които той обвинява, че вкарват наркотици в САЩ.

Преди три дни американски сили атакуваха лодка, която според Тръмп е транспортирала „огромни количества наркотици“ от Венецуела, при което бяха убити 11 души. Ударът, изглежда, постави началото на продължителна военна кампания в Латинска Америка, отбелязва Ройтерс.

Според говорилите при условие за анонимност източници на Ройтерс десетте изтребителя ще бъдат изпратени, за да помагат в операции срещу определени като нарко-терористични организации в южната част на Карибите. Очаква се самолетите да пристигнат в района до края на следващата седмица.

През последните седмици САЩ разположиха военни кораби в Карибите. Седем кораба и една подводница с атомно задвижване са в региона или се очаква да пристигнат там скоро. Морски пехотинци и моряци провеждат учения за десантни и въздушни операции в южната част на Пуерто Рико.

Струпването на сили оказва натиск върху президента на Венецуела Николас Мадуро. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет нарече Мадуро „на практика ръководител на наркодържава“.

На необичайна пресконференция в Каракас в понеделник Мадуро заяви, че САЩ „се опитват да извършат смяна на режима чрез военни заплахи“.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
САЩ Пуерто Рико Наркокартели Военна кампания Карибско море Венецуела Доналд Тръмп Николас Мадуро Военно присъствие Смяна на режима
