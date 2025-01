Мадона разкритикува Тръмп за забраната на транссексуални в армията

М адона разкритикува указа на президента на САЩ Доналд Тръмп, забраняващ на транссексуални хора да служат в армията.

Изпълнителката изрази мнението си в социалната мрежа X.

„Ужасно тъжно е да гледам как върви напред новото правителство.​​​ Унищожава свободата, за която сме се борили през годините. Не се отказвайте от борбата!​", написа певицата.

It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. 🏳️‍🌈💔

Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM