Запали се хотел в Слънчев бряг

Г ори хотел в курорта Слънчев бряг, съобщава БТА.

От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Бургас са съобщили пред агенцията, че сигналът е подаден около 16:52 ч., първоначално за горяща стая в хотела. Изпратен е противопожарен екип.

При пристигането си на място, екипът вероятно ще пристъпи незабавно към евакуация на хората от сградата, след което ще прецени дали е необходимо изпращането на допълнителни автомобили, добави директорът на РСПБЗН – Бургас старши комисар Николай Николаев.

Според първоначалната информация хотелът, в който гори пожар, се намира до хотел „Маджестик“.