Унгария се оттегля от Международния наказателен съд

У нгария обяви оттеглянето си от Международния наказателен съд (МНС), в първия ден от посещението в Будапеща на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, за когото съдът е издал заповед за арест, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Унгария напуска МНС.

Правителството ще започне процедурата по оттегляне в съответствие с международната правна рамка“, обяви Гергели Гуляш, началник на кабинета на министър-председателя Виктор Орбан, в социалната мрежа Фейсбук.

Hungary's government decided to withdraw from the International Criminal Court shortly after Israeli leader Benjamin Netanyahu, sought under an ICC arrest warrant, arrived in the country for a state visit https://t.co/Z9E0yDYM0y pic.twitter.com/FLxpyqMXBr

Орбан покани израелския лидер веднага след издаването на заповедта му за арест миналия ноември, заявявайки, че решението няма да има „никакъв ефект” в неговата страна.

През ноември съдиите на МНС заявиха, че има „разумни основания“, че Нетаняху носи „наказателна отговорност“ за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството

по време на войната между Израел и Хамас. Нетаняху осъди решението на МНС като „антисемитско”.

Унгария е член-учредител на МНС, който наброява 125 държави-членки, отбелязва Би Би Си (BBC). Съединените щати, Русия, Китай и Израел не признават нейната юрисдикция, наред с други държави. МНС има правомощието да преследва обвинените в геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления на територията на държави, страни по Римския статут, негов учредителен договор.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara arrived in Hungary overnight and were welcomed by an honor guard and Hungarian Minister of Defence Kristóf Szalay-Bobrovniczky and Israeli Ambassador to Hungary Maya Kadosh. pic.twitter.com/mDySGD5BZV