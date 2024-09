МААЕ за атомните електроцентрали в Запорожка и Курска област: Ситуацията остава изключително напрегната

Р ъководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси е обсъдил с руски официални лица ситуацията с безопасността на атомните електроцентрали в украинската Запорожка област и в руската Курска област, предаде ДПА.

"МААЕ прави всичко възможно, за да гарантира ядрената безопасност на централите, които са застрашени от конфликта в региона", заяви Гроси в руския град Калининград на Балтийско море след среща с ръководителя на руския ядрен холдинг „Росатом“ Алексей Лихачов.

МААЕ алармира: Охлаждащата кула на АЕЦ "Запорожие" е повредена

По-рано тази седмица Гроси проведе разговори в Киев и посети окупираната от руските войски атомна електроцентрала в Енергодар в Запорожка област. Малко преди това той инспектира и атомната електроцентрала в Курск, която е изложена на риск след навлизането на украинските войски на руска територия.

„Ситуацията остава изключително напрегната, изключително трудна“, заяви Гроси пред представители на медиите в Калининград.

Лихачов от своя страна каза, че експерти на МААЕ могат да бъдат изпратени да контролират ситуацията в Курската атомна електроцентрала, както са били пратени и в Запорожската атомна електроцентрала, в случай на ескалация. Разговорите по този въпрос ще продължат, каза Лихачов. „Важно е да се разбере техническият аспект - дори атака с дрон може да доведе до непоправими последици“, предупреди той.

🇺🇦#Ukraine: Situation At Zaporizhzhia Remains ‘Precarious And Very Fragile’, Warns #IAEA Report



Facility is under Russian control and on frontline of conflict#Zaporizhzhia #ZaNPP #UkraineRussiaWar https://t.co/rtVYf4vapk