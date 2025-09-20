Важно за пътуващите: Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя

Л етището в Брюксел заяви, че половината от насрочените за утре заминаващи полети, ще трябва да бъдат отменени заради продължаващите нарушения на въздушния трафик след кибератаката, която засегна няколко европейски летища, предаде Ройтерс.

Difficult airport operations and flight cancellations expected on Saturday 20 September and 21 September. Check the status of your flight before coming to the airport. More information on our website: https://t.co/CGtagAiP9J pic.twitter.com/3hEI5ryGMd — Brussels Airport (@BrusselsAirport) September 20, 2025

"Летището в Брюксел е поискало от авиокомпаниите да отменят половината от насрочените за утре заминаващи полети с цел да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент", каза говорител на летището в белгийската столица.