Хаос по руските летища: 287 полета отменени заради опасения от атаки с дронове

Н яколко руски летища отмениха полети поради опасения за безопасността във връзка с нападенията на украински дронове, съобщи руската Федерална авиационна агенция (Росавиация).

Вечерта на 6 юли Росавиация съобщи, че на три големи летища са били преустановени 287 полета: Шереметиево в Москва, Пулково в Санкт Петербург и летище Стригино в Нижни Новгород.

