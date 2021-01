Лекар опрости дългове за над милион на пациентите си

А мерикански онколог опрости дългове на стойност близо 650 000 долара (1,36 млн. лв.) на 200 пациенти с рак, след като разбра, че много от тях се затрудняват да платят.

Д-р Омар Атик затвори своя център за лечение на рак в Арканзас миналата година след близо 30 години работа.

За да събере дължимите от пациенти суми той се свързал с фирма за събиране на дългове. След това обаче осъзнал, че много от семействата на длъжниците изпитват затруднения, особено в условията на пандемията от ковид-19.

Така на Коледа той написал писма до тях, с които ги уведомил, че дълговете им към него ще бъдат заличени.

„С течение на времето разбрах, че има хора, които просто не могат да плащат”, заяви д-р Атик пред „Добро утро Америка” на Ей Би Си. „Така че аз и съпругата ми, като семейство, помислихме за това и решихме да опростим целия дълг. Видяхме, че можем да го направим и след това просто продължихме и го направихме.”

Атик е родом от Пакистан. Той основава клиниката за лечение на рак в Пайн Блъф, Арканзас през 1991 г., като осигурява химиотерапия, лъчева терапия и CAT сканиране.

Сега е професор в Университета на Арканзас за медицински науки (UAMS) в Литъл Рок.

Dr. Omar Atiq had served his community as founder and head of the Arkansas Cancer Clinic since 1991. For the holidays, he served a little more – forgiving a total of $650K in medical debt for 200 patients. https://t.co/zWvGzqI0dS

„Сметнахме, че няма по-подходящ момент за това, защото е време на пандемия, която унищожава домовете, живота и бизнеса на хората”, подчерта д-р Атик.

В своята коледна поздравителна картичка към пациентите той пише: „Клиниката за рак в Арканзас се гордееше, че ви служи като пациенти. Въпреки че различните здравни осигуровки плащат по-голямата част от сметките за повечето болни, дори самоучастията и доплащанията могат да бъдат обременителни. За съжаление това е начинът, по който в момента работи нашата здравна система. Клиниката реши да се откаже от всички суми, дължими от нейните пациенти”.

Дейвид Ротин, изпълнителен вицепрезидент на групата за застъпничество на Медицинското общество в Арканзас, коментира, че д-р Атик му се е обадил, „за да се увери, че няма нищо нередно” в идеята му да прости дълговете на пациентите.

„Ако познавахте д-р Атик, щяхте да го разберете по-добре”, поясни Ротин. „Първо, той е един от най-умните лекари, които някога съм срещал, но е и един от най-състрадателните хора, които познавам.”

До този момент пандемията от коронавируса е причинила смъртта на над 362 хил. души в САЩ.

Working on a sweet story tonight.



Around 200 cancer patients in Pine Bluff got this holiday card a few days ago— Dr. Omar Atiq who founded the Arkansas Cancer Clinic is forgiving all outstanding debts owed by patients.



He says they wiped away bills totaling around $650,000. pic.twitter.com/IHnQ3IAv15