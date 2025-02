С поред най-изчерпателния научен анализ досега ледниците в света се топят по-бързо от всякога под въздействието на изменението на климата.

Планинските ледници - замръзнали ледени реки - са източник на прясна вода за милиони хора по света и задържат достатъчно вода, за да повишат нивото на световния океан с 32 см, ако се разтопят напълно.

Но от началото на века досега те са загубили повече от 6500 милиарда тона - или 5% - от леда си.

И темпото на топене се увеличава. През последното десетилетие загубите на ледници са с повече от една трета по-високи, отколкото през периода 2000-2011 г.

Проучването обединява повече от 230 регионални оценки на 35 изследователски екипа от цял свят, което прави учените още по-уверени в това колко бързо се топят ледниците и как ще се развиват в бъдеще.

Ледниците са отличен индикатор за изменението на климата.

При стабилен климат те остават с приблизително еднакъв размер, като чрез снеговалежите се натрупва приблизително толкова лед, колкото се губи чрез топенето.

Но през последните 20 години ледниците намаляват почти навсякъде, тъй като температурите се повишават поради човешките дейности, главно изгарянето на изкопаеми горива.

Между 2000 г. и 2023 г. ледниците извън големите ледени масиви на Гренландия и Антарктида ще губят средно около 270 милиарда тона лед годишно.

Тези цифри не са лесни за възприемане. Затова Майкъл Земп, директор на Световната служба за мониторинг на ледниците и водещ автор на изследването, използва аналогия.

270-те милиарда тона лед, загубени за една година, „съответстват на потреблението на вода на цялото световно население за 30 години, ако приемем, че на човек се падат по 3 литра на ден“, казва той пред BBC News.

Темповете на промяна в някои региони са особено големи. Централна Европа например е загубила 39 % от ледниците си за малко повече от 20 години.

Новото в това проучване, публикувано в списание Nature, не е толкова в констатацията, че ледниците се топят все по-бързо - това вече го знаехме. Вместо това силата му се състои в това, че обединява доказателства от цялата изследователска общност.

Съществуват различни начини за оценка на това как се променят ледниците - от полеви измервания до различни видове сателитни данни. Всеки от тях има своите предимства и недостатъци.

Преките измервания на ледниците например дават много подробна информация, но са налични само за малка част от над 200 000 ледника в света.

Чрез системно комбиниране на тези различни подходи учените могат да бъдат много по-сигурни за това какво се случва.

